Die Tore erzielten Mark Uth (5. Minute) sowie die eingewechselten Marco Terrazzino (81.) und Adam Szalai (86. und 90.). Die Mainzer verloren damit bereits das sechste Auswärtspiel hintereinander.

Bojan Krkic musste sich gedulden

Bei Mainz saß Zugang Bojan Krkic zunächst auf der Bank. Insgesamt baute Trainer Martin Schmidt das Team auf drei Positionen um: Unter anderen kehrte Angreifer Jhon Cordoba nach seiner Rotsperre ins Team zurück. Hoffenheims Coach Nagelsmann musste dagegen auf den gesperrten Sandro Wagner verzichten, der mit bislang zehn Ligatreffern erfolgreichster Torschütze seines Teams ist. Für ihn stürmte Uth, der schon beim 4:4 in der Hinrunde zwei Treffer erzielt hatte.

Eben dieser Uth war es auch, der die Hoffenheimer gleich mit dem ersten Torschuss nach knapp fünf Minuten in Führung brachte. Eine gefühlvolle Vorlage von Sebastian Rudy nahm er geschickt mit, zog aus gut 20 Metern ab, und der Ball schlug im Torwinkel ein. Mainz zeigte sich jedoch nicht geschockt, sondern hielt in einer munteren Partie gut dagegen. Besonders Cordoba und Jairo Samperio sorgte in der Hoffenheimer Abwehr immer wieder für Unruhe.

Nach der Pause brachen die Mainzer Dämme

Erst nach dem Seitenwechsel war es erneut Uth (49.), der eine Flanke von Pavel Kaderabek ganz knapp am Tor vorbeischoss. In der 53. Minute reklamierten die Hoffenheimer Elfmeter, als Andrej Kramaric in den Strafraum eindrang und im Duell mit Stefan Bell zu Fall kam - doch Schiedsrichter Guido Winkmann ließ weiterlaufen. Nach einer Stunde nahm Schmidt den starken, aber nach mehreren Fouls gelb-rot-gefährdeten Cordoba vom Platz und brachte Levin Öztunali. Der bereitete in der 73. Minute die bis dahin beste Chance für die Gäste vor. Doch Pablo De Blasis scheiterte aus kurzer Entfernung an Oliver Baumann.

In der 75. Minute kam schließlich Bojan zu seinem Bundesliga-Debüt. Doch am Ende waren es die Hoffenheimer Wechsel, die die Partie entschieden. In der 81. Minute nagelte Kerem Demirbay einen Freistoß an die Latte. Den Abpraller bugsierte der eingewechselte Marco Terrazzino über die Linie. Fünf Minuten später legte Terrazzino auf den ebenfalls eingewechselten Szalai vor, der das 3:0 erzielte und in der Nachspielzeit nochmals per Kopf zum 4:0 nachlegte.

Freitagsspiel für Mainz

Schon am kommenden Freitag (10.02.17) geht es für Mainz weiter: Der 1. FSV empfängt den FC Augsburg. Erst zwei Tage später gastiert die TSG Hoffenheim beim VfL in Wolfsburg.