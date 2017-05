Wagner & Co. drängten nach der Pause

Nach der Pause setzten Wagner (47.) auf Seiten der Hausherren und der Ex-Hoffenheimer Jonathan Schmid (49.) für die Augsburger erste Warnschüsse, bevor die Nagelsmann-Elf das Tempo erhöhte und sich auch bessere Chancen herausspielte. Zunächst landete ein Schuss von Kramaric (69.) am Innenpfosten, nur wenige Momente später scheiterte der eingewechselte Nadiem Amiri zunächst am starken Luthe und dann aus der Distanz auch am Außenpfosten.

Großer Jubel brandete in der Arena auf, als der zwischenzeitliche 3:2-Führungstreffer der Bremer in Dortmund verkündet wurde. Zu diesem Zeitpunkt hätte 1899 das 0:0 zum dritten Platz genügt, doch die Elf aus dem Kraichgau spielte angetrieben vom wild anfeuernden Nagelsmann weiter auf Sieg. Aber nachdem erst lange Zeit die richtigen Ideen fehlten, ging den Hoffenheimern am Ende auch das Glück aus.

