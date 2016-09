Tore von Mitchell Weiser und Valentin Stocker sorgten am dritten Spieltag für den 2:0 (0:0)-Sieg der Berliner gegen den Erzrivalen aus Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener bleiben damit in der neuen Saison ohne Punkt und ohne Tor. "Drei Spiele, null Punkte: Das ist nicht Schalke", sagte Innenverteidiger Naldo: "Wir müssen jetzt am Mittwoch zusammen mit den Fans die Wende schaffen." Dann kommt der stark gestartete 1. FC Köln in die Arena.

Hertha dagegen feierte den dritten Sieg im dritten Spiel und tritt als Zweiter beim punktgleichen Tabellenersten FC Bayern (beide neun Zähler) an. "Na, @FCBayern?! Zittert ihr schon vor Mittwoch?!!" , twitterten die Berliner kess.

Die Berliner verdienten sich den Sieg am Sonntag (18.09.16) durch viel Aggressivität, ließ nie nach und zwang Schalke zu den letztlich entscheidenden Fehlern. Ein fahrlässiger Ballverlust von Neuzugang Benjamin Stambouli nahe der eigenen Eckfahne ermöglichte Hertha-Verteidiger Peter Pekarik die Eingabe: Weiser hämmerte den Ball vor 49.251 Zuschauern im Olympiastadion aus 13 Metern ins Schalker Tor (63.). Dann knöpfte Per Skjelbred den ebenfalls neu verpflichteten Nabil Bentaleb den Ball ab. Weiser schickte Stocker auf die Reise und der Schweizer traf (74.).

Huntelaar wieder in Startelf

Bei den so schwach gestarteten Schalkern stand Stürmer Klaas-Jan Huntelaar wieder in der Startelf. Der 1:0-Sieg in der Europa League bei OGC Nizza drei Tage zuvor galt als Mutmacher für die mit zwei Niederlagen gestarteten Schalker. "Wir sind gefordert, in Berlin zu gewinnen" , sagte Schalkes Trainer Markus Weinzierl. Doch es kam anders. Die Gastgeber setzten die von Trainer Pal Dardai ausgegebene Risiko-Taktik gleich um, attackierten die Gäste frühzeitig und suchten jede Gelegenheit zum schnellen Gegenzug. Schalke störte die Berliner ebenfalls früh, so dass Torgelegenheiten lange Zeit Mangelware blieben.