Hertha BSC macht Schritt in Richtung Europa

Die Berliner entschieden am Samstag (11.03.2017) das hochklassige Topspiel der Fußball-Bundesliga mit 2:1 (1:0) für sich. Die Hertha ist mit 31 Punkten aus zwölf Spielen die stärkste Heimmannschaft der Bundesliga.

Den 1:0-Führungstreffer für die Berliner erzielte der überragende Salomon Kalou nach starker Vorarbeit von Sturmpartner Vedad Ibisevic, der den Dortmunder Matthias Ginter gleich zweimal schlecht aussehen ließ.

Nach dem 1:1-Ausgleich durch Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang (22. Saisontor) traf Herthas Linksverteidiger Marvin Plattenhardt mit einem direkt verwandelten Freistoß zum Sieg für Berlin. Durch den zehnten Sieg im zwölften Heimspiel rückte Hertha bis auf drei Punkte an Dortmund heran und darf nun wieder von der Champions-League-Qualifikation träumen.

Zu wenig Durchschlagskraft beim BVB

Die Dortmunder verpatzten im Olympiastadion ihre Generalprobe für das Nachholspiel im Pokal-Viertelfinale am Dienstag gegen Drittligist Sportfreunde Lotte in Osnabrück. Zudem riss ihre Erfolgsserie nach drei Siegen in Folge.

Unmittelbar nach dem 0:1 kamen die Berliner zu weiteren guten Chancen. Die größte vergab Kalou in der 16. Minute, als Raphael Guerreiro den Ball des Ivorers noch von der Linie kratzte. Offensiv entwickelten die Dortmunder in der ersten Halbzeit zu wenig Durchschlagskraft, nachdem sie in den Anfangsminuten zwei gute Möglichkeiten durch Schürrle und Ginter vergeben hatten.

Weiser fügte sich gut ein

Dortmund kam mit mehr Schwung aus der Kabine, die Folge war der Ausgleich von Aubameyang. Zuvor hatte die Hertha durch Per Skjelbred und Genki Haraguchi allerdings ihrerseits zwei große Chancen ausgelassen.

Bei Hertha feierte der für Ibisevic eingewechselte Mitchell Weiser nach hartnäckigen Rückenproblemen in der 66. Minute sein Comeback in diesem Jahr. Die Einwechslung lohnte sich: Weiser holte den Freistoß zum 2:1 heraus.

BVB muss gegen Ingolstadt punkten

Für den BVB geht es am kommenden Samstag gegen den FC Ingolstadt darum, die Berliner nicht noch näher an sich herankommen zu lassen und den dritten Tabellenplatz weiter zu festigen.