Auch im Duell der Sieglosen gab es keinen Gewinner. Nach dem 1:1 (0:1) zwischen Hertha BSC und 1899 Hoffenheim warten beide Mannschaften in der Bundesliga-Rückrunde weiterhin auf ihren ersten Sieg. Hoffenheim ging durch einen Foulelfmeter von Andrej Kramaric (38.) in Führung. Der starke Salomon Kalou (58.) glich per Kopf aus. Beide Mannschaften mit internationalen Ambitionen stecken somit im grauen Liga-Mittelfeld fest.

Herthas Trainer Pal Dardai sagte nach der Partie ins Sportschau-Mikrofon: "Irgendwann musst du auch mal gewinnen. Heute war aber nicht mehr drin." Kollege Julian Nagelsmann resümierte: "Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht und hätten mehr verdient gehabt als den Punkt."

Demirbay ins Krankenhaus

Die Partie begann schleppend und wurde auch im Verlauf nicht wirklich besser. Beiden Teams mangelte es an Esprit, Tempo und Risikobereitschaft. Ein Fernschuss von Kramaric (7.) war zunächst die gefährlichste Situation. Dann der Schock in der 15. Minute: Herthas Jordan Torunarigha trat dem gerade wieder genesenen Kerim Demirbay im Zweikampf so unglücklich auf den Knöchel, dass dieser nur mit Hilfe von Betreuern den Platz verlassen konnte. Er wurde für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.