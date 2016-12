Hertha BSC geht mit einem wichtigen Sieg in die Winterpause. Der Hauptstadtklub gewann am Mittwochabend (21.12.2016) mit einem spektakulären Freistoßtor von Marvin Plattenhardt (57. Minute) und einem Kopfballtreffer von Salomon Kalou (66.) im letzten Bundesligaspiel 2016 gegen Schlusslicht Darmstadt 98 2:0 (0:0). Die Partie im Berliner Olympiastadion war noch von dem schrecklichen Anschlag auf dem nur sieben Kilometer entfernten Breitscheidplatz überschattet.

"Stinknormales Ergebnis" für Darmstadts Coach

Herthas Trainer Pal Dardai freute sich nach dem Schlusspfiff über "verdiente 30 Punkte" . Nach 35 Minuten habe sein Team die Geduld verloren und sei ausgekontert worden. "In der zweiten Halbzeit war die Körpersprache besser. Es war ein verdienter Sieg" , sagte der Ungar. "Es ist ein stinknormales Ergebnis, dass Darmstadt ein Auswärtsspiel in der Bundesliga verliert. Das Problem ist nur die Summe der Niederlagen. Es war ein verdienter Sieg für Hertha" , urteilte sein Darmstädter Kollege Ramon Berndroth über die achte Niederlage in Serie.

Die beiden Mannschaften während der Schweigeminute für die Opfer des Anschlags in Berlin.

Im Gedenken an die Opfer wurde auf Musikeinspielungen und laute Ansagen zunächst verzichtet. Während der Gedenkminute ließen die Zuschauer im Olympiastadion ihre Smartphones erstrahlen, erst danach starteten die Fußball-Fans ihre Gesänge.

Hertha vor Spielbeginn noch am Anschlagsort

Wenige Stunden zuvor hatte die Hertha-Mannschaft ein Gesteck mit der Aufschrift "In stiller Trauer" am Anschlagsort niedergelegt. "Es war uns wichtig, heute da hinzugehen", sagte Herthas Sportchef Michael Preetz. Das Hotel, in dem das Team vor Heimspielen üblicherweise Tageszimmer bezieht, liegt in unmittelbarer Nähe des Anschlagsorts.

Beide Teams bestritten die Partie mit Trauerflor. Das Umschalten auf den Sport gelang den Gastgebern nur schwer. Die Berliner vergaben in der Startphase einige Torgelegenheiten. Die Gäste mit ihrem Interimstrainer Ramon Berndroth, der nun seinen Stuhl als Chefcoach wieder räumen wird, witterten ihre Chance. Über den agilen Marcel Heller startete Darmstadt freche Gegenzüge.

Ein Schuss von Mario Vrancic (30.) wurde noch von Niklas Stark ins Aus abgefälscht. Kapitän Aytac Sulu köpfte zweimal nur knapp über das Berliner Gehäuse. Und Jan Rosenthal traf freistehend aus sechs Metern den Ball nicht richtig (39.) - das hätte die Führung für die Gäste sein müssen. Die Darmstädter, die nun schon acht Ligaspiele nacheinander verloren haben, störten die Offensivaktionen der Berliner lange wirkungsvoll.

Plattenhardt stellt die Weichen auf Sieg

Plattenhardt gab mit seinem zweiten Saisontor dem Spiel dann eine andere Richtung. Nach einem Foul des Ex-Berliners Peter Niemeyer an Vedad Ibisevic hämmerte der Linksverteidiger den Ball aus 28 Metern ins rechte obere Eck. Schon seinen ersten Saisontreffer hatte Plattenhardt beim 3:2-Sieg der Hertha in Wolfsburg mit einem direkt verwandelten Freistoß erzielt. Danach hätte Kalou bei einer Kopfballchance die Partie schon endgültig entscheiden können. Nach einer Freistoß-Vorlage von Plattenhardt machte der Ivorer mit seinem fünften Saisontor alles klar. Danach verdiente sich Hertha den Sieg mit weiteren guten Chancen. Es war der siebte Berliner Heimsieg im achten Heimspiel.