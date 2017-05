RB Leipzig hat drei Spieltage vor Saisonschluss den Sprung in die Champions League perfekt gemacht. Der Aufsteiger und Tabellenzweite gewann am Samstag (06.05.2017) bei Hertha BSC mit 4:1 (1:0) und kann mit 66 Punkten nicht mehr von einem direkten Qualifikationsrang für die Königsklasse verdrängt werden.

In acht Jahren von der Oberliga Nordost in Europas Topliga - das Leipziger Märchen ist damit perfekt. Den 20. Sieg in der aktuellen Spielzeit und die Leipziger Party leitete der derzeit erfolgreichste deutsche Stürmer Timo Werner mit seinen Saisontreffern Nummer 18 und 19 ein.