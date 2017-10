Welcher Teufel nur mag Berlins Genki Haraguchi geritten haben, als er in der 44. Minute auf Höhe der Mittelfeldlinie Schalkes Stürmer Guido Burgstaller brutal stoppte und dafür die Rote Karte sah? Der völlig überflüssige Platzverweis war die Schlüsselszene des Spiels. Schalke gewann bei Hertha BSC mit 2:0 (0:0) und bescherte dem Hauptstadtklub seine erste Saison-Heimniederlage. Den Führungstreffer erzielte Leon Goretzka in der 54. Minute per Foulelfmeter. Burgstaller sorgte in der 78. Minute für die Entscheidung.

Dardai: "Verdiente Niederlage"

Herthas Trainer Pal Dardai beschönigte nach dem Abpfiff nichts: "Glückwunsch an den Gegner, er hat verdient gewonnen. Die waren frischer und dynamischer als wir, da muss auch ich nachdenken, was ich in den letzten drei Tagen im Training gemacht habe, was nicht richtig war." Kollege Domenico Tedesco freute sich über den ersten Erfolg nach drei sieglosen Partien: "Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert. Dass Hertha hier mit null Torchancen aus dem Spiel geht, freut mich noch mehr als der viele Ballbesitz."

Keine Hertha-Chance in der ersten Hälfte

Bezeichnend war für das Offensivspiel beider Mannschaften, besonders für das der Herthaner, dass Haraguchis Feldverweis so etwas wie der Höhepunkt der ersten Halbzeit war. Schalke war zwar von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft mit deutlich mehr Ballbesitz, aber zwingende Torchancen sprangen dabei nicht heraus. Die Berliner lauerten ausschließlich auf Fehler des Gegners, um zu kontern. Diese Taktik ging gar nicht auf, im ersten Durchgang erspielte sich das Team von Trainer Pal Dardai nicht eine Torchance.

Dardai reagierte mutig und brachte zur zweiten Hälfte trotz Unterzahl zwei frische Offensivspieler: Matthew Leckie und Davie Selke, der nach überstandener Fußverletzung sein Debüt im Hertha-Trikot feierte. Das Spiel änderte sich dadurch nicht, Königsblau gab weiter den Ton an. Beim Strafstoß zur Schalker Führung bekam Herthas Torhüter Rune Jarstein zwar noch die Hände an den Ball, verhindern konnte er Goretzkas drittes Saisontor aber nicht.

Knockout durch Burgstaller