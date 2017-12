Der gebürtige Berliner Kevin-Prince Boateng wurde zum Matchwinner für Eintracht Frankfurt. Er traf in der 80. Minute mit einem überlegten Schuss von der Strafraumgrenze zum 2:1 (1:1)-Erfolg bei seinem Ex-Klub Hertha BSC . Damit sind die Hessen nun vor Bayern München das beste Auswärtsteam der Liga. Die Gastgeber waren durch Davie Selke (15.) in Führung gegangen, Frankfurts Marius Wolf (26.) glich mit einem beherzten Schuss aus rund 16 Metern aus.

Boateng trifft auch verbal

Boateng erregte zudem Aufmerksamkeit mit der eigenen Einschätzung seines Auftritts: "Dass wir das Spiel gewonnen haben, fühlt sich natürlich gut an. Doch es war eigentlich die schlechteste Leistung meiner Karriere." Berlins Torschütze Selke landete auch mit seiner Analyse einen Volltreffer: "Die Niederlage tut sehr weh, weil es ärgerlich ist nach so einer guten Anfangsphase. Es ist mir ein Rätsel, wie wir das Ding verlieren konnten."

Frankfurt erst völlig konfus

Denn in der Anfangsphase hätte niemand auch nur einen Cent darauf gesetzt, dass die Eintracht in Berlin punkten kann. Völlig konfus in der Abwehr und ohne Ideen im Offensivspiel präsentierte sich Frankfurt. Immer wieder kamen die Berliner vor allem über den pfeilschnellen Linksaußen Maximilian Mittelstädt zu gefährlichen Vorstößen. Herthas Kapitän Vedad Ibisevic (2.) hatte nach einem Bock von Mijat Gacinovic früh die Führung auf dem Fuß, scheiterte jedoch an Keeper Lukas Hradecky.

Berlin baut stark ab

Erst nach gut 20 Minuten erwachten die Frankfurter aus ihrem Tiefschlaf und starteten Entlastungsangriffe. Berlin baute genauso stark ab, wie es begonnen hatte. Eintracht-Stürmer Ante Rebic (25.) hatte schon vor dem Ausgleichstreffer die erste zwingende Chance der Hessen, die Herthas Torhüter Rune Jarstein vereitelte.

Foul-Festspiele im zweiten Durchgang

Im zweiten Abschnitt unterboten sich beide Teams weitgehend in spielerischer Einfallslosigkeit, Fouls in Serie auf beiden Seiten unterbanden jeden Spielfluss. Wolf (57.) hatte dann die Gelegenheit zum Frankfurter Führungstreffer, Jarstein parierte. Die Berliner fanden nie mehr richtig in die Partie, Frankfurt versuchte untypischerweise, nicht nur auf Konter zu lauern. Auch das klappte nicht sonderlich gut, bis Boateng traf. Berlins Fabian Lustenberger hatte kurz vor dem Ende Pech mit einem Lattenschuss (87.).