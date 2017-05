Hertha BSC - Bayer 04 Leverkusen 2:6 (0:3)

Leverkusen-Gala schadet Hertha nicht

Beim höchsten Saisonsieg zeigte Leverkusen im Saisonfinale in Berlin, was vielleicht in dieser Saison möglich gewesen wäre. Die Hertha hatte allerdings am Ende doch auch Grund zum Feiern.