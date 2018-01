Malli aus heiterem Himmel

Wirklich hoch war das spielerische Niveau der Partie auch im zweiten Durchgang nicht, aber sie hatte zumindest etwas mehr Tempo. Vor allem die Hannoveraner, denen das Remis sichtbar nicht genügte, spielten nun immer mal wieder eigene Abschlüsse oder potenzielle Gelegenheiten heraus, von denen aber nichts in die Kategorie "Hochkaräter" fiel, weil der letzte Pass auch oftmals einfach nicht ankam.

So waren es die Wölfe, die aus heiterem Himmel durch Mallis harten, aber wenig platzierten Distanzschuss in Führung gingen. Tschauner sah beim Tor nicht wirklich glücklich aus, nannte die Flugkurve des Balles nachher aber "brutal" . Breitenreiter reagierte und wechselte offensiv. Ihlas Bebou, einer seiner Joker, traf jedoch mit der besten Torchance nach 86 Minuten per Volleyschuss aber nur die Querlatte. Die drei Punkte der Gäste waren am Ende angesichts der Spielanteile glücklich, aber sie belohnten sich für eine zumindest sehr engagierte und disziplinierte Vorstellung.

Heldt: "Sonntagsschuss"