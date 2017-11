Letztlich ging aber das 1:1 (0:1) in Ordnung, weil beide Teams je eine Halbzeit dominierten. Der VfB war im ersten Durchgang das bessere Team und führte verdient durch den Japaner Takuma Asano. Der profitierte bei seinem Treffer in der 24. Minute allerdings von einem Fehler des 96-Torhüters Philipp Tschauner, der einen harmlosen Distanzschuss von Christian Gentner nach vorne abklatschte - Asano verwandelte den Abpraller.

Für beide war mehr drin

Gentner fasste die Partie so zusammen: "Endlich sind wir das Thema los, auswärts ohne Punkt zu sein. Aber heute war mehr drin. Schade, es war durchaus möglich hier zu gewinnen." Das sah aber auch der Gegner so: "Der Punkt ist verdient, am Ende war sogar noch mehr drin" , sagte Niklas Füllkrug.

Hannovers Trainer Andre Breitenreiter analysierte: "Wir wollten Überzahl ins Mittelfeld bekommen, haben anfangs aber vorne viel zu statisch gespielt. In der ersten Halbzeit waren wir zweikampfschwach und haben kein gutes Spiel gemacht. Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir hochverdient den Ausgleich erzielt."

Wolf erleichtert

Und sein Stuttgarter Kollege Hannes Wolf war erleichtert: "Ich bin froh, dass wir gepunktet haben. Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt, da können wir sogar noch höher führen. In der zweiten Halbzeit hat Hannover dann viel Druck gemacht. Insgesamt war es eine sehr gute Leistung meiner Mannschaft. Wir hätten gerne gewonnen, aber den Punkt nehmen wir gerne mit."

Stuttgart hätte im ersten Durchgang durchaus noch erhöhen können, war aber im Abschluss nicht präzise genug - und auch Tschauner steigerte sich. Zur Pause brachte Hannovers Trainer André Breitenreiter mit Füllkrug für den glücklosen Martin Harnik einen neuen Angreifer - und das machte sich bezahlt.

Füllkrug verwandelt Elfmeter

Eine Viertelstunde vor Schluss wurde Füllkrug von VfB-Verteidiger Holger Badstuber im Strafraum umgesenst, eine Sekunde später foulte Benjamin Pavard auch noch Matthias Ostrzolek - Christian Dingert blieb gar keine andere Wahl, als auf den Punkt zu zeigen. Füllkrug trat zur Ausführung selbst an und traf sicher zum 1:1-Endstand (76.).

Danach spielte der VfB wieder etwas intensiver nach vorne und hatte durch den eingewechselten Dennis Aogo fünf Minuten vor dem Ende einen "Matchball". Der Mittelfeldspieler drosch den Ball aber aus drei Metern freistehend über das leere Tor - deshalb muss der VfB weiter auf den ersten Auswärtsdreier warten.

Kind bestätigt Kölner Interesse an Heldt

Den nächsten Anlauf können die Stuttgarter aber gleich am nächsten Samstag (02.12.17) nehmen, dann müssen sie bei Werder Bremen antreten. Hannover 96, dessen Sportchef Horst Heldt vom 1. FC Köln umworben wird, wie 96-Boss Martin Kind bestätigte, spielt zeitgleich bei Bayern München.