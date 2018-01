Der 24-Jährige erzielte beim 3:2 (2:2) zum Rückrundenauftakt gegen den FSV Mainz 05 alle drei Tore der Gastgeber - und führte sie damit im Alleingang zum 300. Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte. Yoshinori Muto (26.) und Alexander Hack (31.) hatten Mainz kurz vom ersten Auswärtssieg der Saison hoffen lassen. Doch Füllkrug schlug mit drei Treffern (33., 38., Foulelfmeter und 75.) zurück.

Mainz legt vor

Vor nur 34.500 Zuschauern musste 96-Coach Andre Breitenreiter auf seinen erkrankten Stammkeeper Philipp Tschauner verzichten, bei den Gästen feierte Winterzugang Nigel de Jong sein Bundesliga-Comeback. Der neue Stürmer Anthony Ujah saß hingegen erst einmal auf der Mainzer Bank. Dort sah der Nigerianer einen recht müden Start beider Teams. Bei den Offensivaktionen fehlte oft noch die richtige Abstimmung.

Die erste gelungene Kombination der Mainzer brachte direkt den erhofften Torerfolg - Muto schloss nach feiner Hereingabe von Holtmann eiskalt ab (26.). Hannover wirkte geschockt. Hack erhöhte nur fünf Minuten später per Kopf. Doch dann kam Hannover: Nach einer Ecke markierte Füllkrug ebenfalls per Kopf den Anschluss (33.). Danach waren die Hausherren auf einmal spielbestimmend. De Jong verursachte durch ein Foul an Hannovers Felix Klaus einen Elfmeter - Füllkrug ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen (38.).