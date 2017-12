96 provoziert Standards

Immer wieder provozierten die 96er Freistöße, nach denen es für die TSG brenzlig wurde - wie in der 22. Minute, als Felix Klaus am Ende eines Durcheinanders im Strafraum zum Abschluss kam, aber verzog. Von den Hoffenheimern war wenig zu sehen, doch dann jubelten sie plötzlich (27.). Nadiem Amiri hatte getroffen, doch das Tor zählte wegen Abseitsposition nicht. Immerhin spielte sich 1899 nun häufiger bis an den Strafraum vor.

Hoffenheim zu harmlos