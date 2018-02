Das Team von Trainer André Breitenreiter erkämpfte sich am Samstag (10.02.2018) einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen die zuvor neun Liga-Spiele ungeschlagene Mannschaft von Trainer Christian Streich.

Waldemar Anton brachte 96 in Führung. Der Hannoveraner schoss wuchtig von der Strafraumgrenze ein, Freiburgs Torhüter Alexander Schwolow war chancenlos. Keine zehn Minuten nach dem Wechsel erhöhte Felix Klaus nach Zuspiel von Ihlas Bebou. Freiburg verlor zwischenzeitlich den Faden. War kurz vor Ende durch Manuel Gulde dann aber doch noch erfolgreich.

Freiburg selbstkritisch

Freiburg musste sich den Vorwurf gefallen lassen, seine Chancen nicht genutzt und insgesamt ein bisschen wenig getan zu haben. "Wir haben die Chance zum 1:0, da musst du dann auch einfach mal das Tor machen in der ersten Halbzeit. Auch um dann mal ein bisschen Ruhe zu haben, wir laufen ja nur hinterher" , sagte Trainer Christian Streich. "Wir haben keinen guten Tag erwischt" , erklärte auch Stürmer Nils Petersen: "Der Gegner hat sein Spiel abgespult, und wir hatten nicht viel entgegen zu setzen. Dann kommt dann am Ende so ein Ergebnis zustande. Das hört sich knapp an, geht aber so in Ordnung."

Richtige Fußball-Atmosphäre in Hannover