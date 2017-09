Nach fünf Pleiten in Folge zum Saisonauftakt hat der 1. FC Köln seine Horrorserie beendet. Die Mannschaft von Trainer Peter Stöger erkämpfte sich bei Aufsteiger Hannover 96 ein torloses Unentschieden und entging damit dem schlechtesten Saisonstart der Liga-Geschichte. Die blamable Start-"Bestmarke" hält weiterhin Fortuna Düsseldorf, das in der Spielzeit 1991/92 seine ersten sechs Spiele verloren hatte.

Horn: "Vor dem Tor ist es wie verhext"

"Im Endeffekt sind wir sehr glücklich, dass wir hier den ersten Punkt geholt haben. Die Art und Weise lässt auf mehr hoffen" , bilanzierte der Kölner Torhüter Timo Horn. Er fügte hinzu: "Keiner kann von uns erwarten, dass wir hier Hannover an die Wand spielen. Wir hatten zwei hundertprozentige Chancen, aber vor dem Tor ist es wie verhext." Hannovers Sportchef Horst Heldt sagte: "Wir waren nicht griffig genug und haben zu viel liegen lassen."

Das Überraschungsteam aus Hannover blieb aber auch im saisonübergreifend 16. Pflichtspiel unter Coach André Breitenreiter ungeschlagen, musste in der eigenen Arena allerdings nach zuvor acht Heimsiegen hintereinander erstmals wieder Punkte abgeben. Mit zwölf Zählern liegt der Liga-Neuling jedoch weiterhin auf einem glänzenden vierten Rang.

Sané mit Lattenknaller

Beflügelt vom besten Saisonstart der Vereinsgeschichte übernahm Hannover vom Anpfiff weg das Kommando. Vor allem Neuzugang Ilhas Bebou sorgte bei seinem Startelf-Debüt über die rechte Seite für Action und war gleich an den besten Szenen beteiligt. Erst verfehlte er mit einem Kopfball das FC-Tor (6.), fünf Minuten später legte er mustergültig für Niclas Füllkrug auf. Doch der Stürmer schob das Leder aus kurzer Distanz um Zentimeter am Pfosten vorbei. Das 1:0 hätte fast dann der starke Abwehrchef Salif Sané erzielt, doch er köpfte aus sechs Metern nur an die Latte.