In einer starken Anfangsphase gingen die Gäste bereits in der zehnten Minute in Führung. Sébastien Haller nutzte ein Zuordnungsproblem bei den Platzherren und schob den Ball an 96-Torhüter Philipp Tschauner vorbei ins Tor.

Rebic gelingt der Siegtreffer

Für den Ausgleich sorgte Hannovers Abwehrchef Salif Sané, der in der 36. Minute nach Ecke von Pirmin Schwegler höher als zwei Frankfurter Defensivakteure sprang und per Kopfball erfolgreich war. Für die Entscheidung zugunsten der Hessen sorgte Ante Rebic in der Schlussminute der regulären Spielzeit.

"Das ist natürlich immer glücklich, wenn man so spät das Siegtor macht. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit sehe ich den Sieg unter dem Strich verdient an" , sagte nach der Partie Eintracht-Verteidiger Marco Russ. 96-Verteidiger Florian Hübner meinte: "Eigentlich war das ein typisches Unentschieden-Spiel. Leider hat's nicht zu einem Punkt gereicht."

Wenig Klasse im ersten Abschnitt

43.500 Zuschauer in der WM-Arena am Maschsee sahen eine ausgeglichene, muntere, aber nicht hochklassige Begegnung, in der sich die beiden Teams über weite Strecken neutralisierten. Und da die Hintermannschaften hüben wie drüben wenig zuließen, waren Torchancen, insbesondere in der ersten Halbzeit, Mangelware.

Frankfurt immer überlegener

Marius Wolf (27.) hätte die Eintracht-Führung ausbauen können, in der 42. Minute verpasste 96-Torjäger Martin Harnik den Führungstreffer. Nach dem Seitenwechsel war das Team von Eintracht-Trainer Niko Kovac einem Torerfolg deutlich näher. Die Platzherren standen unverständlich tief und kamen fast eine Viertelstunde kaum aus der eigenen Spielhälfte heraus. In der 49. Minute konnte Tschauner einen verdeckten Schuss von Wolf gerade noch zur Ecke abwehren.

Breitenreiter reagierte auf die Probleme seiner Schützlinge und ersetzte Niclas Füllkrug in der 61. Minute durch Ihlas Bebou. Danach konnte der Neuling die Partie wieder etwas offener gestalten, musste sich letztlich allerdings doch noch geschlagen geben.