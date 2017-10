Dabei enttäuschten die Gäste ihre zahlreichen mitgereisten Fans insbesondere in der ersten Halbzeit. Die Norddeutschen rehabilitierten sich mit diesem Erfolg hingegen für die 0:1-Pokalniederlage im Niedersachsen-Derby beim VfL Wolfsburg. Vor 49.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena waren Jonathas und Ilhas Bebou die Sieggaranten des Aufsteigers.

Rot für Dortmunds Zagadou

Der Brasilianer Jonathas verwandelte einen Foulelfmeter in der 20. Minute souverän und leistete zum zweiten 96-Treffer durch Bebou (40.) die präzise Vorarbeit. Der Zugang von Fortuna Düsseldorf wiederum stellte in der 86. Minute nach einem Konter mit seinem zweiten Treffer zudem den Endstand her. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte Dan-Axel Zagadou (27.). Das 2:2 erzielte Andrej Jarmolenko (52.), ehe Felix Klaus per Freistoß (60.) die 96er erneut in Führung brachte. Verursacht hatte diesen Freistoß 60 Sekunden zuvor Zagadou, der für diese als Notbremse gewertete Aktion die Rote Karte sah.

Dortmund lässt Chancen liegen

Der Sieg für den Neuling war nicht einmal unverdient. Die Westfalen diktierten zwar weitgehend das Spielgeschehen, gingen jedoch besonders in den ersten 45 Minuten zu fahrlässig mit ihren Torchancen um. Zweimal scheiterte Pierre-Emerick Aubameyang, in der 36. Minute vergab Jarmolenko einen nahezu sicheren Treffer, Trainer Peter Bosz wandte sich mit entsetztem Gesichtsausdruck ab.

Zu wenig Ideen im BVB-Mittelfeld

Nach dem Seitenwechsel ersetzte Bosz den matten Gonzalo Castro durch Shinji Kagawa. Doch auch mit dem Japaner wurden die Dortmunder Aktionen nicht druckvoller und durchdachter. Überdies musste der Favorit in der Schlussphase der Begegnung der numerischen Unterlegenheit mehr und mehr Tribut zollen. Der BVB trat in Hannover mit Trauerflor in Gedenken an Dieter Kurrat an. Das Dortmunder Idol war am Freitag im Alter von 75 Jahren gestorben. Neben Jonathas überzeugte besonders Klaus, mit dem 96-Coach Andre Breitenreiter in der jüngeren Vergangenheit nur selten zufrieden gewesen war. Ab der 75. Minute ersetzte ihn der grippegeschwächte Martin Harnik. Beim BVB konnte lediglich der Ukrainer Jarmolenko hin und wieder Akzente setzen.

