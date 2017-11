Die Hanseaten setzten sich mit 3:1 (1:0) gegen den früh dezimierten VfB Stuttgart durch und feierten nach zuletzt sieben Niederlagen aus den vergangenen acht Partien den insgesamt 500. Liga-Heimsieg.

Die Anfangsphase spielte dem HSV voll in die Karten. Die Norddeutschen gingen früh in Führung nach einem Fehler von Ex-Nationalkeeper Ron-Robert Zieler, der einen harmlosen Freistoß von Aaron Hunt ins eigene Tor ablenkte (20.). Zu diesem Zeitpunkt spielte der VfB nach einer Gelb-Roten-Karten gegen Dzenis Burnic bereits in Unterzahl (12.).

Youngster Arp eiskalt

Nach dem Wechsel glich Daniel Ginczek dann nach einem per Videobeweis ermittelten Handelfmeter aus (55.), doch Filip Kostic traf wenig später per Kopf zur erneuten HSV-Führung (65.). Dann zeigte Arp sein ganzes Können und erhöhte nach feinem Dribbling auf 3:1 (69.) - schon der zweite Bundesligatreffer des 17-Jährigen.

Nach den vielen Enttäuschungen der vergangenen Wochen griff Gisdol durch und setzte voll auf die Jugend. Arp wurde vom 20 Jahre alten Flügelspieler Tatsuya Ito flankiert, links wirbelte Kostic. Nach einer ersten Schrecksekunde - Daniel Ginczek hatte in der 3. Spielminute freistehend vor Christian Mathenia die Gästeführung auf dem Fuß - preschte der HSV mutig vor.