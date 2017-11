Was ist nur aus der TSG Hoffenheim geworden, die in der vergangenen Saison noch mit spektakulärem Offensivfußball begeistert hat? Drei Tage nach dem Aus in der Europa League gab es für die Kraichgauer auch beim Abstiegskandidaten HSV nichts zu holen. Nach einem frühen Eigentor von Kevin Akpoguma (6.), einem kuriosen Freistoßtreffer von Filip Kostic (75.) und dem Schlusspunkt von Gideon Jung (88.) gewannen die Hanseaten völlig verdient mit 3:0 (1:0).

Die ambitionierten Hoffenheimer blicken nun auf sieben Liga-Partien mit nur einem Sieg. Der starke Hamburger Innenverteidiger Kyriakos Papadopoulos sagte eingedenk der engagierten Leistung seines Teams: "Das war ein Sieg des Willens. Wir haben wieder unser Heimgesicht gezeigt."