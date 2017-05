Janjicic mit Debüt in der Startelf

Für Mainz hatte es Priorität, vor den Hanseaten zu bleiben. "Extrem zusammenrücken" und in Rotenburg den "Geist beschwören" - so beschrieb Gisdol die Zielstellung für das kurzfristig vereinbarte Trainingslager, an dem unter anderem der aussortierte Ex-Kapitän Johan Djourou nicht mehr teilnehmen durfte. Mainz hatte vor dem Kellerduell dagegen auf außergewöhnliche Maßnahmen verzichtet.

Der HSV begann vor 53.915 Zuschauern mit dem 18 Jahre alten Startelf-Debütant Vasilije Janjicic im zentral defensiven Mittelfeld und Christian Mathenia im Tor, der sofort hellwach sein musste. In der siebten Spielminute parierte Mathenia mit zwei starken Reaktionen erst gegen Jhon Cordoba und dann gegen Yoshinori Muto. Die Szene bewies, dass sich Mainz keinesfalls verstecken wollte. Viel mehr war die Partie in der Anfangsviertelstunde offen - Filip Kostic kam per Linksschuss zur ersten Gelegenheit der Gastgeber (14.).