Was für eine Dramatik! Die meisten Zuschauer in Hamburg hatten sich schon mit einem Remis gegen den 1. FC Köln abgefunden, als Lewis Holtby in der ersten Minute der Nachspielzeit seine überragende Leistung mit dem Siegtor für die Hanseaten krönte. Der HSV knüpfte beim letztlich verdienten 2:1 (1:1) an seine starke Form der Vorwochen an und fuhr den sechsten Sieg aus den vergangenen sieben Heimspielen ein.