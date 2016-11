Der zuletzt suspendierte Stürmer von Borussia Dortmund ebnete seinem Team mit einem Viererpack und einer Torvorlage den Weg zum 5:2 (3:0)-Erfolg im Volksparkstadion. Der HSV bleibt nach der vierten Liga-Niederlage im fünften Spiel unter Trainer Markus Gisdol Tabellenletzter und zeigte vor Seelers Augen eine desolate Vorstellung.

Aubameyang nutzt Aussetzer eiskalt

Aubameyang, den Trainer Thomas Tuchel aus internen Gründen in der Champions League auf die Tribüne gesetzt hatte, profitierte bei seiner Tor-Gala von eklatanten Fehlern der Hausherren. Erst patzte HSV-Keeper Rene Adler schwer (4.), dann legte der starke Emre Mor nach katastrophalem Missgeschick von Johan Djourou locker für den schnellen Angreifer vor (23.). Beim 3:0 lief Aubameyang erneut frei auf Adler zu, der beim Linksschuss des Top-Stürmers wieder keine glückliche Figur abgab (27.). Vor dem 4:0 (48.) schenkte Emir Spahic den Ball her.

Ousmane Dembele (76.) trug sich ebenfalls in die Schützenliste des BVB ein, der durch Hamburgs Nicolai Müller (55., 81.) allerdings auch zweimal kalt erwischt wurde. Der erste Sieg nach vier erfolglosen Liga-Duellen vor 57.000 Zuschauern in Hamburg sorgte für Erleichterung bei den Westfalen. Die Mannschaft von Tuchel hält damit den Anschluss zur erweiterten Bundesliga-Spitze und zeigte sich drei Tage nach dem vorzeitigen Achtelfinal-Einzug in der Königsklasse fokussiert.

"Außer Uwe könnt ihr alle gehen"

Genau das Gegenteil galt für den HSV, der vor dem Duell auch auf den "Seeler-Effekt" gehofft hatte. Gisdol wollte seiner verunsicherten Elf den Kampfgeist und die Leidenschaft des einstigen Star-Stürmers einimpfen.

Doch der frühe Schock durchkreuzte die Pläne der mit einer Fünferkette agierenden Gastgeber völlig. Immer wieder leisteten sich die Hanseaten schlimme Fehler in der Vorwärtsbewegung, die Aubameyang gnadenlos ausnutzte. Die Schwarz-Gelben ließen den Ball nach der frühen Führung zirkulieren und hielten den HSV problemlos vom eigenen Tor fern.

"Außer Uwe könnt ihr alle gehen" , skandierten Hamburgs Anhänger schon vor dem Halbzeitpfiff - und im zweiten Durchgang wurde es zunächst kaum besser für die nun etwas bemühteren Hausherren. Die Hintermannschaft war Aubameyang weiter nicht gewachsen. "Ich habe eingesehen, dass ich einen Fehler gemacht habe und wollte mich dafür einfach nochmal beim Trainer und den Fans entschuldigen" , erklärte der Held des Abends, der nach seinem ersten Treffer direkt zum Jubeln zu seinem Trainer gelaufen war.

Müller wehrt sich tapfer

Als der BVB angesichts seiner klaren Führung etwas die Spannung verlor, schaffte der HSV immerhin durch zwei Energieleistungen Müllers sein drittes und viertes Saisontor. Einem weiteren Treffer der Gastgeber durch Michael Gregoritsch verwehrte Schiedsrichter Sascha Stegemann nach einem Zupfer des Hamburger Stürmers die Anerkennung (60.).

"Wir haben individuelle Fehler gemacht, schnell 0:3 hinten gelegen und dann ist es einfach schwer, gegen Dortmund zurückzukommen. Am Ende haben wir alles dafür getan, uns zumindest nicht abschießen zu lassen" , äußerte sich Doppeltorschütze Müller nach der Partie sichtlich enttäuscht. Sein Trainer sah das ähnlich: "Ich bin natürlich sehr verärgert über unseren Start in dieses Spiel. Die Reaktion in der zweiten Halbzeit war dann in Ordnung ", sagte Gisdol.

Der Bundesliga-Dino trifft in zwei Wochen auf den nächsten dicken Brocken: Es geht zum Europapokal-Anwärter nach Hoffenheim. Für die Dortmunder steht nach der Länderspielpause das Spitzenspiel gegen Bayern München an.