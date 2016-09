Hamburger SV - Bayern München 0:1

Die Münchner gewannen beim Hamburger SV trotz einer lange Zeit müden Vorstellung dank eines Treffers von Joshua Kimmich (88.) mit 1:0 (0:0) und haben damit womöglich das Aus von Trainer Bruno Labbadia an der Elbe besiegelt. Die Norddeutschen hielten gegen den Tabellenführer von Carlo Ancelotti bis kurz vor Schluss gut mit, kassierten dann noch den bitteren Gegentreffer durch Kimmich, der bereits sein viertes Pflichtspieltor erzielte. Thiago hatte zuvor mit einem starken Pass aus dem Fußgelenk die Hamburger Abwehr ausgehebelt und Franck Ribéry auf der linken Bahn geschickt, der dann das Tor vorbereitete.

Muss Labbadia trotz starker Leistung gehen?

Nach der vierten Niederlage im fünften Saisonspiel könnte die Amtszeit von Labbadia beim HSV nach 17 Monaten beendet sein. Klubchef Dietmar Beiersdorf wollte dem Coach nach dem Spiel keine Rückendeckung geben und wirkte sichtlich angespannt. Die Hamburger Verantwortlichen dürften nach dieser Vorstellung bei einer Entlassung in Erklärungsnöte kommen. Die Mannschaft scheint dem Trainer die Gefolgschaft jedenfalls nicht zu verweigern, sondern setzte die Vorgaben des Trainers über 90 Minuten konzentriert um. "Wir haben kämpferisch und fußballerisch überzeugt, wollten uns nicht wie das Kaninchen vor der Schlange verstecken. Wir haben viel investiert gegen die beste Mannschaft der Welt und konnten gut Paroli bieten, umso trauriger also, dass sich die Mannschaft für den großen Aufwand nicht belohnen konnte", sagte Labbadia nach dem Spiel.

Während Labbadia vor 57.000 Zuschauern im ausverkauften Volksparkstadion auf Alen Halilovic komplett verzichtete und seine Elf im Vergleich zum Freiburg-Spiel unter der Woche nur auf zwei Positionen veränderte (Lewis Holtby und Nabil Bahoui für Aaron Hunt und Gian-Luca Waldschmidt), rotierte Ancelotti vor der Champions League kräftig durch. Unter anderem fanden sich zunächst Jérôme Boateng, Franck Ribéry und Xabi Alonso auf der Bank wieder.

Bayern drücken in Halbzeit zwei

Die Bayern taten sich zunächst schwer. Echte Torchancen arbeitete sich der Rekordmeister erst einmal nicht heraus, und die Hamburger versteckten sich nicht. Nabil Bahoui (2.) hatte sogar die beste Möglichkeit einer insgesamt trägen Anfangsphase bei sommerlichen Temperaturen für den HSV, doch der Schwede vergab gegen Nationalkeeper Manuel Neuer aus rund zwölf Metern. Zwar hatte Robert Lewandowski (18.) auch eine gute Chance, doch Bayern fehlte noch die nötige Präzision. Der HSV agierte über weite Strecken aggressiv und bissig, von der Krise der vergangenen Wochen war lange nichts zu spüren, am Ende des Spiels waren die Hamburger neun Kilometer mehr gelaufen als die Bayern und hatten auch deutlich mehr schnelle Läufe auf den Platz gebracht (505:367).

Mit der Zeit erarbeitete sich das Ancelotti-Team zwar ein Übergewicht, der HSV war nicht, wie von den Fans befürchtet, das hilflose Opfer des großen FCB. Danach zogen die Bayern dann das Tempo an, das Kombinationsspiel erhielt deutlich mehr Struktur, mit Franck Ribéry und Arturo Vidal kamen noch einmal frische Kräfte. Die Bayern hatten in der Schlussphase mehrere klare Chancen, doch der HSV wehrte sich nach Kräften, auch wenn die Entlastungsangriffe immer weniger wurden. Der starke Keeper Adler rettete bis kurz vor Schluss mehrmals mit starken Reflexen auf der Linie gegen Javí Martinez (58.), David Alaba (71.) und Thomas Müller (79.). Dann schlugen die Bayern doch noch zu.

Generalprobe gelungen, aber Luft nach oben

Ancelotti war hinterher erleichtert: "Hamburg hat mit großer Intensität gespielt und gut gestanden. In der zweiten Halbzeit sah es etwas anders aus, wir haben unsere Chance am Ende auch genutzt. Der Pass von Thiago am Ende war fantastisch."

Sorgenfalten dürfte Ancelotti der angeschlagene Hummels bereiten. Der Innenverteidiger verdrehte sich bei einem Zweikampf kurz vor der Halbzeit das Knie und humpelte nach Wiederanpfiff nur noch über den Rasen, wurde dann durch Jérôme Boateng ersetzt. "Ich habe die Hoffnung, dass es am Mittwoch wieder geht", sagte der Abwehrchef hinterher. Die Bayern spielen dann in der Champions League bei Atletico Madrid, bevor am Wochenende der 1. FC Köln zum Bundesliga-Spitzenspiel kommt. Die Hamburger haben eine knifflige Aufgabe bei den starken Herthanern in Berlin vor der Brust.