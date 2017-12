Hamburger SV - VfL Wolfsburg 0:0

Wolfsburg findet nicht statt

Zu Beginn des zweiten Durchgangs bot sich den 45.226 Zuschauern in Hamburg ein ähnliches Bild wie vor der Pause. Wofsburg fand weiterhin nicht statt, der HSV war das bessere Team, sorgte allerdings auch nur ganz selten mal für Gefahr. Nach gut einer Stunde wurde die Partie aber etwas besser: Erst schlug Aaron Hunt in aussichtsreicher Position auf Vorlage von Kostic ein Luftloch (64.), dann zwang Dennis Diekmeier Wolfsburgs Keeper Koen Casteels aus kurzer Distanz zu einer Glanzparade (70.). Damit war das kurze Zwischenhoch allerdings auch wieder beendet.

Erst in der hektischen Schlussphase, die von vielen Fouls geprägt war, lag in einigen Szenen ein Treffer in der Luft, doch auf beiden Seiten fehlte im entscheidenden Moment die notwendige Genauigkeit. Beispielhaft dafür eine Szene aus der 85. Minute: Wolfsburgs Paul-Georges Ntep flankte den Ball in die Strafraummitte, wo sich Hamburgs Torhüter Christian Mathenia verschätzte, aber auch der eingerückte Mario Gomez nicht an die Kugel kam.

Kurze Pause für die Wölfe

Viel Zeit, um dieses 0:0 zu verarbeiten, bleibt beiden Vereinen nicht. Für den VfL Wolfsburg geht es schon am Dienstagabend (12.12.2017) mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig weiter, der HSV empfängt einen Tag später Eintracht Frankfurt.