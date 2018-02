HSV wacht zu spät auf

Nach dem Seitenwechsel stellte Hollerbach in der Defensive von Dreier- auf Viererkette um und brachte mit dem früheren Nationalspieler Hahn eine weitere Offensivkraft und später auch Bobby Wood für Arp (54.). Mit der ersten Chance erhöhten die Gäste jedoch auf 2:0.

HSV-Spieler wurden von der Polizei vor aufgebrachten Fans beschützt.

Dem HSV fehlte zunächst weiter ein Rezept, um die gefestigteren Leverkusener auszuspielen. Doch nach Hahns Treffer kämpfte sich der HSV ins Spiel und brachte Leverkusen noch einmal ins Wanken. Letztlich aber blieben die Bemühungen der Gastgeber um ein Remis erfolglos. "Wenn wir in den restlichen Spielen so auftreten wie heute in den letzten 20 Minuten, bin ich optimistisch" , meinte HSV-Sportchef Jens Todt.

Der HSV tritt am kommenden Spieltag am Samstagabend (24.02.2018/18.30 Uhr) zum Nordderby bei Werder Bremen an. Leverkusen empfängt einen Tag später um 15.30 Uhr den FC Schalke 04.