HSV-Trainer Gisdol muss zittern

Ganz anders dagegen die Stimmungslage bei den Hamburgern, die erneut vieles vermissen ließen. Mit Ausnahme einiger weniger Minuten zu Beginn beider Halbzeiten war der HSV dem Tabellenletzten aus Köln in allen Belangen unterlegen. In Durchgang zwei blieb Hamburg lange Zeit ohne jede Torchance, gefährlich wurde es eigentlich nur einmal, da dann aber richtig: In der 77. Minute zirkelte Aaron Hunt einen Freistoß an den Außenpfosten.

Die Stimmung war beim HSV nach dem Spiel auf dem Tiefpunkt. Die Tage von Trainer Markus Gisdol scheinen gezählt, eine Jobgarantie mochte ihm auch Sportchef Jens Todt nicht geben: "Zunächst will ich das Spiel sacken lassen, dann sehen wir weiter", sagte Todt gegenüber dem ARD-Hörfunk.

Köln verkürzt den Abstand

Köln bleibt zwar weiterhin Tabellenletzter, verkürzt den Abstand auf die auf Rang 17 positionierten Hamburger aber auf drei Punkte und darf nach dem dritten Sieg in Serie wieder träumen.

Den Hamburgern bietet sich am nächsten Samstag (27.01.2018) im Spiel bei RB Leipzig die Chance auf Wiedergutmachung. Der 1. FC Köln empfängt zeitgleich den FC Augsburg.