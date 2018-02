Sakai legt Fossum die Führung auf

Die Anfangsphase war unspektakulär. Hannover stand hoch, machte dem HSV so den Spielaufbau schwer. Den ersten halbwegs gefährlichen Torschuss gab Hamburgs Douglas Santos in der 13. Minute ab. Aaron Hunt (18.) setzte dann einen Distanzschuss knapp über die Latte. Nach Flanke von Santos köpfte Bobby Wood (30.) am Tor vorbei.

Auf der Gegenseite verhinderte HSV-Torhüter Christian Mathenia noch gegen den freistehenden Felix Klaus (36.) mit einer starken Parade den Einschlag. Eine Minute später war auch er machtlos: Gotoku Sakai klärte eine Ecke vor die Füße von Fossum, der den Ball aus 20 Metern links unten im Tor versenkte.

Elfmeter oder nicht?

Große Aufregung gab es dann kurz vor der Pause, als Salif Sané nach Meinung der Hamburger Filip Kostic im Strafraum abgeräumt hatte. Schiedsrichter Sascha Stegemann ließ jedoch weiterspielen. Mit Tumulten ging es in die Halbzeitpause.

Santos (48.) hätte kurz nach der Pause fast das 0:2 verschuldet, als er eine Flanke von Julian Korb per Kopf aufs eigene Tor lenkte - Mathenia konnte mit tollem Reflex Schlimmeres verhindern. Bebou verpasste drei Minuten später ebenfalls die Vorentscheidung, als er frei vor Mathenia den HSV-Keeper anschoss.

HSV nach der Pause stärker

In der Folge gingen die Hamburger mehr ins Risiko und belagerten zuweilen das Hannoveraner Tor. Doch die Niedersachsen blieben bei Kontern stets gefährlich. Auch die Einwechslung von HSV-Hoffnungsträger Jann-Fiete Arp brachte zunächst nicht die Wende, bis Kostic in der spannenden Schlussphase wenigstens noch für einen Punkt sorgte. Er verwertete eine Freistoß-Hereingabe von Sejad Salihovic. So konnte sich HSV-Trainer Hollerbach immerhin auch noch darüber freuen, dass sein Team "Moral gezeigt" habe.