HSV bärenstark in Halbzeit zwei

Nach dem Seitenwechsel gab es auf einmal ein komplett anderes Bild. Die Gastgeber waren bissig, engagiert und kamen mit viel Schwung aus der Kabine. Jann-Fiete Arp scheiterte aus fünf Metern am glänzenden Lukas Hradecky im Eintracht-Tor (50.). Auch Papadopoulos konnte diesen nicht überwinden (57.) Der eingewechselte Albin Ekdal vergab nach 67 Minuten die nächste Gelegenheit zum Ausgleich. Wie Frankfurt im ersten Durchgang, betrieb der HSV nun Chancenwucher.

Die Hamburger blieben bis zum Ende spielbestimmend, jedoch verteidigte Frankfurt die letzten Minuten aufopferungsvoll und die ganz großen Möglichkeiten blieben aus. Kurz vor Schluss hatte Filip Kostic dann nochmal die große Chance zum Ausgleich, als er freistehend einen Kopfstoß über das Tor setzte (89.). Die Eintracht rettete schließlich den Sieg über die Ziellinie.

Spitzenspiel für Eintracht, HSV in Gladbach

Zum Abschluss der Hinrunde kommt es in Frankfurt am Samstag (16.12.) zu einem echten Topspiel zwischen der heimischen Eintracht und dem FC Schalke 04. Für Hamburg geht es bereits am Freitag (15.12.) beim Besuch am Niederrhein gegen Borussia Mönchengladbach um wichtige Punkte im Abstiegskampf.