Neuzugang Ademola Lookman hat RB Leipzig den ersten Auswärtssieg seit fast vier Monaten beschert und die internationalen Ambitionen der Sachsen in der Fußball-Bundesliga bestätigt. Dank des Treffers des Matchwinners in der 88. Minute gewann Leipzig am Samstag bei Borussia Mönchengladbach mit 1:0 (0:0) und hielt damit einen Konkurrenten auf Distanz. Die zuvor in fünf Heimspielen unbesiegten Gladbacher verpassten im Borussia-Park den Sprung ins obere Tabellendrittel und fielen im Kampf um einen Europapokalplatz zurück.

Hecking - "So ein Spiel musst du unentschieden spielen"

"So ein Spiel musst du unentschieden spielen. Das ist wie schon beim Derby in Köln, dass wir spät noch die Partie aus der Hand geben. Deswegen bin ich auch sehr sauer" , sagte Gladbachs Trainer Dieter Hecking im Nachhinein enttäuscht. Sein Pendant bei Leipzig, Ralph Hasenhüttl, freute sich dagegen über den späten Lucky Punch seines Teams: "Wir waren hier die bessere Mannschaft, vor allem in der zweiten Hälfte, und wurden verdientermaßen belohnt."

Leipzig besser im Spiel

Die Elf der Gastgeber tat sich schwer gegen die früh attackierenden Sachsen. Leipzig befreite sich leicht aus Drucksituationen und schaltete schnell nach vorne um. So vergaben Bruma (17.) und Marcel Sabitzer (27.) gute Gelegenheiten. Ohne den verletzten Raffael fehlte dem Gladbacher Spiel die Kreativität im Offensivspiel. Thorgan Hazard vergab in der 14. Minute die einzige wirklich gute Gelegenheit leichtfertig.

RB blieb auch nach dem Seitenwechsel die auffälligere Mannschaft mit den größeren Chancen. Naby Keita und Timo Werner vergaben die Gelegenheit zum Führungstreffer. Auf anderen Seite scheiterten Patrick Herrmann und Lars Stindl kurz nacheinander an RB-Keeper Peter Gulasci (51.) und seiner Abwehr. Leipzig versuchte es in der Folge oft mit Distanzschüssen. Gladbachs Torhüter Sippel war allerdings immer auf dem Posten. Eine Viertelstunde vor Schluss hatte er Glück, dass Keita einen Ball aus fünf Metern knapp über das Tor setzte. Zwei Minuten vor dem Ende war der Keeper gegen den kurz zuvor ins Spiel gekommenen Lookman dann machtlos. Der Engländer trat an, wurde nicht angegriffen und versenkte präzise in die linke untere Ecke zum Tor des Tages.