Nach nervösem Beginn nährte Nationalspieler Gomez, der unter Jonker nach langer Zeit wieder in der Startelf stand, mit seinem Kopfballtreffer (20.) die Hoffnung der Wölfe auf einen erfolgreichen Einstand des neuen Cheftrainers. Doch nur vier Minuten später musste der Nachfolger von Valerien Ismael mitansehen, wie Jhon Cordoba nach schöner Vorarbeit von Levin Öztunali ausglich.

Jonker ließ die Wölfe wieder mit einer Vierer- statt einer Dreierkette spielen. Im Tor ersetzte Koen Casteels den verletzten Kapitän Diego Benaglio. FSV-Trainer Martin Schmidt vertraute der selben Startelf, die in der vergangenen Woche 2:0 bei Bayer Leverkusen gewonnen hatte.

Wolfsburg früh unter Druck

Und die Hausherren waren zunächst das bessere Team. Die neu formierte Abwehr der Wolfsburger hatte große Mühe, die Hausherren vom eigenen Strafraum fernzuhalten. Die Offensive um den Ex-Mainzer Yunus Malli blieb in der Anfangsviertelstunde ungefährlich. " Uns war klar, dass es kein einfaches Spiel werden wird. Das wurde in der ersten Halbzeit auch bestätigt. Wir sind unter Druck geraten" , analysierte Jonker, der erst Anfang der Woche als neuer Chefcoach vorgestellt worden war. "Ein Sieg wäre zu viel gewesen, eine Niederlage unverdient."

Die Führung resultierte aus einer Standardsituation: Bei dem Eckball von Ricardo Rodriguez ließ die FSV-Abwehr Gomez sträflich alleine. Doch Mainz schlug fast umgehend zurück. Den Gegentreffer leitete Öztunali mit einer beherzten Balleroberung im Mittelfeld ein. Der Mainzer Mittelfeldmann ließ dann noch Jeffrey Bruma aussteigen und legte vor Keeper Casteels uneigennützig quer auf Cordoba ab. Nach dem Ausgleich kontrollierte der FSV weitestgehend die Begegnung.

Casteels hält das Unentschieden fest

Auch nach dem Wiederanpfiff hatten die Wolfsburger nicht mehr als Kampfgeist und einige Distanzschüsse zu bieten, nur bei Einzelaktionen waren die Gastgeber gefährlich. Das Spiel verflachte auch, weil Mainz kaum noch in die Offensive investierte und auf Konter lauerte. Die Strategie wäre fast aufgegangen: Nur mit einer Glanzparade verhinderte Torwart Casteels nach einem starken Schuss von Jairo (88.) eine Niederlage.