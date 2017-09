Mit nun elf Punkten auf dem Konto steht Hoffenheim exzellent da. " Sicher war der Sieg etwas glücklich. Aber wir haben Moral bewiesen und bis zum Schluss an uns geglaubt ", sagte Siegtorschütze Uth. Auf Mainzer Seite konnte man dagegen nicht fassen, nach einer starken Leistung mit leeren Händen dazustehen.

" Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht und hatten die Chance auf das dritte Tor. Dann erwischt uns kurz vor Schluss die ganze Brutalität des Fußballs ", sagte der Mainzer Sportdirektor Rouven Schröder. Der FSV erwischte einen Blitzstart und führte nach Toren von Danny Latza (5.) und Yoshinori Muto (16.) früh mit 2:0. Doch Nadiem Amiri (23.) und Sandro Wagner (45.+1) glichen noch vor der Pause für Hoffenheim aus.

FSV in der Abwehr zu nachlässig