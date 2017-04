Rund fünfzehn Minuten später dann die nächste echte Großchance. Bojan Krkic startete vom Strafraumrand in Richtung Leipziger Tor durch, ließ Bernardo glänzend aussteigen, geriet dabei jedoch ins Straucheln. Frei vor Gulacsi fehlte der Leihgabe von Stoke City dann das Gleichgewicht und so stocherte er den Ball knapp rechts unten vorbei (21.). RB kam in dieser Phase kaum dazu, mal konstruktives Angriffsspiel aufzuziehen, weil man mit den quirligen Mainzern defensiv alle Hände voll zu tun hatte.

Forsbergs Traum-Assist

Erst in der 27. Minute verzeichnete der Tabellenzweite seinen ersten Hochkaräter. Keita bediente im Umschaltspiel den schnellen Yusuf Poulsen, der aber von Stefan Bell bedrängt nur einen harmlosen Kullerball direkt auf Lössl zustande brachte. Bis zur Pause gab es in einer nicht mehr ganz so ansehnlichen Begegnung bis auf einige kleinere Nickligkeiten und Halbchancen dann nur noch eine wirklich nennenswerte Szene. Werner kam nach nur 41 Minuten zu seinem Comeback, weil Ralph Hasenhüttl seinen übermotivierten und daher gelb-rot-gefährdeten jungen Innenverteidiger Dayot Upamecano vom Feld nehmen musste.

Fast mit dem Wiederanpfiff bewies Forsberg dann, warum er aktuell der beste Vorbereiter der Bundesliga ist. Mit einem wunderbaren Volley-Absatzkick flankte der Schwede den Ball vor das Mainzer Gehäuse und Sabitzer köpfte ihn dort völlig unbedrängt über die Linie. Poulsen hatte nur eine Minute später das 0:2 auf dem Fuß, zögerte jedoch mit dem Abschluss zu lang (49.). Auf der Gegenseite scheiterte Bell mit einem Kopfball nach einer Freistoßflanke nur knapp (51.).

Zielstrebiger Werner

Chancen auf beiden Seiten also zu Beginn des zweiten Durchgangs - zum Leidwesen der Mainzer war RB jedoch deutlich zielstrebiger. Forsberg brachte eine Ecke genau auf den Kopf von Werner und der nickte ins kurze Eck ein. Die Mainzer Zuordnung bei hohen Bällen hatte dem FSV innerhalb von drei Minuten das Genick gebrochen.

Die Gastgeber machten nun sichtlich geschockt einige Fehler und beinahe hätte es die Vorentscheidung gegeben: Werner setzte im Sechzehner einen abgerutschten Linksschuss nur knapp rechts unten vorbei (59.). Doch als RB schon alles im Griff zu haben schien, kamen die Rheinhessen zurück. Diego Demme foulte Donati im Strafraum und Jairo markierte vom Punkt den Anschlusstreffer (69.).

Emotionen kochen über

Und Mainz war wieder voll da. Yoshinori Muto köpfte aus vollem Lauf aber nicht ins Tor, sondern an dessen Begrenzung (73.). Genauer: Den rechten Außenpfosten. Die ohnehin schon intensive Partie wurde nun noch hitziger, Diskussionen im Minutentakt - es war spätestens jetzt ein "rassiges" Fußballspiel.

Mitten in diese umkämpfte Schlussphase war es dann der agile Keita, der nach einem 30-Meter-Sprint durch die Mainzer Reihen und einem Doppelpass mit Poulsen für die vermeintliche Entscheidung sorgte (81.). Gbamin ließ sich dann resignierend in der 89. Minute noch zu einem völlig unnötigen Frustfoul gegen Rani Khedira hinreißen. Der Platzverweis war völlig berechtigt.

Hätte Gbamin gewusst, dass sein Team noch einmal durch Mutos Kopfball auf 2:3 herankommen würde, hätte er dieses Foul wohl nicht begangen. In der Nachspielzeit ähnelte die Begegnung dann eher einem Ringkampf - zehn Verwarnungen und eine Rote Karte lauteten am Ende die Bilanz des dennoch starken Schiedsrichters Tobias Stieler.

Jobgarantie für Schmidt - bis Freiburg

Am Samstag empfängt Leipzig nun Bayer 04 Leverkusen, die Mainzer reisen zum SC Freiburg. Beim FSV könnte bis dahin die rumorende Trainerdiskussion um Martin Schmidt lauter werden - auch wenn die couragierte Vorstellung der Rheinhessen nicht darauf hindeutete, dass der Coach sein Team nicht mehr erreicht. FSV-Sportchef Rouven Schröder gab dem Schweizer vorerst eine Jobgarantie: "Martin wird in Freiburg unser Trainer sein ."

