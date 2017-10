Beim FSV Mainz 05 unterlag das Team von Trainer Markus Gisdol 2:3 (1:1). Die Gastgeber befreiten sich mit dem Sieg aus dem Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga, in dem der HSV weiterhin feststeckt. Der Brasilianer Walace erzielte in der 9. Minute das erste Hamburger Tor seit dem 25. August. Zuvor hatte Alexandru Maxim (2.) Mainz in Führung gebracht. FSV -Kapitän Stefan Bell (52.) und Danny Latza (58.) mit seinem insgesamt vierten Tor gegen die Norddeutschen trafen zum Mainzer Sieg. Sejad Salihovic (90.+2) konnte in der Nachspielzeit per Handelfmeter nach Videobeweis nur noch verkürzen.

Gisdol: "Schwer zu akzeptieren für uns"

"Es ist sehr schwer, diese Niederlage zu akzeptieren und zu bewerten. Wir haben große Chancen liegen gelassen, im Gegenzug Tore gefangen. Wir können nichts mitnehmen, obwohl mehr drin gewesen wäre. Wir müssen unsere Konsequenz offensiv und defensiv deutlich verbessern", sagte Hamburgs Trainer Markus Gisdol.

"Es war in der ersten Halbzeit ein sehr schwieriges Spiel für uns. Wir haben sehr hektisch agiert. Kriegen dann das Gegentor. In der zweiten Halbzeit haben wir dann viele Dinge besser gemacht. Es fühlt sich einfach gut an. Die Entwicklung läuft weiter", sagte Mainz-Trainer Sandro Schwarz.

Erstes Tor schon nach 120 Sekunden

Die Zuschauer bekamen eine hitzige erste Halbzeit mit einem Blitzstart beider Teams zu sehen. Es dauerte keine 120 Sekunden, ehe Maxim nach einer Hereingabe von Giulio Donati von der rechten Seite genau richtig stand und aus zwölf Metern seinen ersten Bundesliga-Treffer für Mainz erzielen konnte. Sieben Minuten später war Walace zur Stelle, allerdings sah die FSV -Innenverteidigung um Kapitän Bell beim Hamburger Ausgleich schlecht aus. HSV -Trainer Gisdol bejubelte trotzdem das ersehnte erste Tor nach fünf Spielen ohne Treffer.

HSV nur selten gefährlich

Im Anschluss bemühten sich wieder die Gastgeber um die Spielkontrolle und waren zunächst die gefährlichere Mannschaft. Der Schuss des früheren Hamburgers Levin Öztunali von der rechten Seite ging aber knapp am Tor vorbei (24.), Danny Latza traf aus 30 Metern nur das Lattenkreuz (29.).