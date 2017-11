Der ehemalige Kölner Daniel Brosinski (44.) traf per Foulelfmeter zum Mainzer Sieg. Die Entscheidung von Schiedsrichter Felix Brych war ebenso umstritten wie die Rote Karte gegen den Mainzer Giulio Donati (71.) nach einer Tätlichkeit. Die 05er haben nun mit 15 Punkten etwas Abstand zu den Abstiegsrängen gewonnen. Die Kölner stecken mit Trainer Peter Stöger dagegen nach der zehnten Niederlage mit zwei Zählern fast aussichtslos am Tabellenende fest.

Erneut Ärger beim Videoschiedsrichter

Brych hatte vor dem Elfmeter ein Foulspiel von Kölns Konstantin Rausch an Pablo de Blasis geahndet und ließ seine Entscheidung anschließend nochmals vom Videoassistent bestätigen. Dennoch bleibt die Entscheidung höchst umstritten.

"Das war eine bittere Niederlage für uns. Ich glaube, die Elfmetersituation hat jeder gesehen. Wir sind zwar zu Abschlüssen gekommen, haben sie aber nicht optimal genutzt" , sagte FC -Trainer Stöger. "Das war kein Elfmeter aus unserer Sicht. Genauso wenig eine rote Karte bei Donati" , sagte Mainz-Trainer Schwarz und fügte weiter hinzu: "Wir sind ganz gut ins Spiel gekommen, haben ab der 20. Minute den Faden verloren. Nach dem Platzverweis war es ein echtes Kampfspiel. Ich bin sehr froh, dass wir die Punkte heute hier behalten konnten.“

Köln auf Defensive konzentriert

Zu Spielbeginn konzentrierten sich Köln kompakt in der Defensive zu stehen und das verstärkt trainierte Umschaltspiel umzusetzen. Die Mainzer waren mit dem Anpfiff um Spielkontrolle bemüht. Die erste gute Möglichkeit hatten dann auch die Gastgeber, doch Alexandru Maxim (14.) köpfte den Ball knapp am Tor vorbei. Auf der Gegenseite sorgte Sehrou Guirassy (24.), der zusammen mit Rückkehrer Jhon Cordoba eine Doppelspitze bildete, für den ersten Kölner Abschluss.

Die besseren Chancen hatten zunächst die Mainzer. Danny Latza (28.) verpasste aus kurzer Distanz per Kopf die Führung. Kurz vor der Pause wurden die Kölner besser und schalteten erstmals erfolgreich um. Simon Zoller bediente Guirassy (36.), der den Ball nur knapp am linken Torwinkel vorbeischoss. Kurz darauf verpasste der für den angeschlagenen Zoller eingewechselte Leonardo Bittencourt (39.) aus spitzem Winkel die Kölner Führung. In der besten Phase des FC ging Mainz durch den Elfmeter von Brosinksi in Führung.