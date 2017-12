Spiel mit Torgarantie

Gregoritsch hielt sich bei seinem Treffer nach 22 Minuten an das Gesetz der Serie - schließlich war auch in allen vorausgegangenen Duellen beider Teams immer mindestens ein Tor gefallen, zuletzt 26 in sieben Spielen. Der Österreicher profitierte in der Situation aber vom viel zu passiven Defensivverhalten der 05er, die auch beim unbedrängten Schuss von Erik Thommy nicht gut aussahen (31.).

Die Mainzer ließen sich von dem Rückstand nicht einschüchtern und spielten aggressiver in Richtung des Augsburger Tors. Doch die FCA -Abwehr stand sicher und kompakt. Dafür unterlief FSV-Keeper Zentner ein folgenschwerer Fehler: Er ließ den Ball nach einer Flanke fallen und brachte dann den nachsetzenden Gregoritsch zu Fall - ein klarer Elfmeter.

Antwort nach 54 Sekunden

Die Mainzer operierten ingesamt zu ideenlos, um die Augsburger tatsächlich in gefahr zu bringen. Das Flügelspiel funktionierte nicht, das Anrennen im zweiten Durchgang wirkte blindlings, Stürmer Kenan Kodro hing völlig in der Luft. Nach dem 1:2 keimte dann doch noch einmal kurz Hoffnung auf, die 54 Sekunden später Finnbogason postwendend zunichte machte.

Mainz steht nun vor dem schweren Auswärtsspiel bei RB Leipzig am Samstag (09.12.2017). Der FC Augsburg empfängt tags darauf Hertha BSC .