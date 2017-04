Gladbach ohne neun Leistungsträger

In der ersten Halbzeit zeigten die Hausherren nur in der Anfangsphase, dass sie in die Bundesliga gehören. Muto scheiterte in der 3. Minute per Kopf an Gladbachs Torwart Yann Sommer. So forsch der FSV begann, so schnell ließ er nach. Die ohne neun verletzte Spieler aufgelaufenen Gladbacher fanden immer besser ins Spiel und übernahmen die Kontrolle. Statt auf die Offensive mussten sich die Gastgeber zunehmend auf die Verteidigung konzentrieren.

Mainz zu behäbig

Gladbach wurde im Verlauf der ersten halben Stunde immer stärker. Die Führung war denn auch folgerichtig: Stindl schloss einen Konter über den auch offensiv ganz starken Linksverteidiger Schulz ab. Die Antwort der Mainzer, die nur eines der vergangenen fünf Heimspiele gegen Mönchengladbach gewonnen hatten, kam nicht. Das Schmidt-Team wirkte geschockt und verunsichert - erst recht nach dem Gegentreffer unmittelbar nach dem Wiederanpfiff, bei dem die komplette Mainzer Abwehr viel zu lethargisch verteidigte.

Hektische Schlussphase

In der Schlussphase wurden die Mainzer aktiver, häufig über Linksverteidiger Daniel Brosinski. Der FSV tat sich dennoch schwer gegen die nun noch dichter stehende Fohlen-Abwehr und brachte zunächst nur Distanzschüsse zustande. Erst kurz vor dem Abpfiff keimte nach dem Anschlusstreffer noch einmal Hoffnung bei den Rheinhessen auf. Mutos zweiten Treffer in der 90. Minute gab Schiedsrichter Sascha Stegemann wegen Abseitsposition zu Recht nicht.

Die Mainzer müssen am Sonntag (07.05.2017) nun zum Abstiegsgipfel beim Hamburger SV ran. Die Fohlen spielen tags zuvor schon gegen den FC Augsburg das nächste "Endspiel" um das Europa-League-Ticket.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 29.4., 18 Uhr