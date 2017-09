Leverkusen gerät nach dem schlechtesten Saisonstart der Vereinsgeschichte schon früh unter Druck. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich verlor am Samstag (09.092017) beim FSV Mainz 05 mit 1:3 (1:1) und hat nach dem dritten Spieltag erst einen Punkt auf dem Konto. Schlechter war die Werkself in ihrer 38-jährigen Bundesligazugehörigkeit noch nie in eine Spielzeit gestartet.

"Der Mainzer Sieg war aufgrund der zweiten Halbzeit verdient, weil von uns einfach zu wenig kam", gab Leverkusens Sven Bender zu. "Jetzt haben wir den Salat. Ein Punkt aus drei Spielen ist natürlich zu wenig."

Besserer Start von Leverkusen

Leverkusen war zunächst dominant. Die Gäste störten früh und spielten zielstrebiger als Mainz nach vorne. Dominik Kohr belohnte schließlich die Überlegenheit, als er einen Pass in die Tiefe mitnahm und zum 1:0 im Tor unterbrachte. Von Mainz kam bis auf einen Lattenschuss von Danny Latza (37.) zunächst wenig.

Trotzdem gelang den 05ern noch der Ausgleich, als Yoshinori Muto eine Flanke von Daniel Brosinski zum ersten Mainzer Saisontor und Ausgleich im Tor unterbrachte. Das machte den Gastgebern Mut. "Wir sind in der Pause fokussiert geblieben und haben dann gezeigt, dass wir ein Heimspiel haben", stellte auch FSV-Manager Rouven Schröder fest.

Muto weckt Mainz auf

Auf einmal kam Mainz in die Zweikämpfe, spielte seine Aktionen zielstrebiger. Vor allem Levin Öztunali wurde zu einem wichtigen Faktor für die Gastgeber. Zunächst brachte Abdou Diallo eine Freistoßflanke des Ex-Leverkusener gegen eine schwache Gäste-Abwehr zum 2:1 im Tor unter. Danach schoss der eingewechselte Suat Serdar einen klugen Rückpass Öztunalis zum vorentscheidenden 3:1 ins Netz.

Von Leverkusen kam danach in der Offensive nichts mehr. Mainz blieb wach, arbeitete gut gegen den Ball und durfte den ersten Saisonsieg feiern. Für Mainz geht's am 4. Spieltag mit dem Erfolgserlebnis im Rücken mit dem schweren Auswärtsspiel bei Meister Bayern München weiter. Leverkusen empfängt am Sonntag den ebenfalls noch sieglosen SC Freiburg in der heimischen Arena.