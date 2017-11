SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 2:1

Der SC Freiburg hat sich am 13. Spieltag mit 2:1 (0:0) im Heimspiel gegen Mainz 05 durchgesetzt. Für das Team aus dem Breisgau war es erst der zweite Saisonsieg. Die Erfolgsserie der Gäste aus Mainz, die zuvor von den letzten sieben Partien nur eine verloren hatten, endet zunächst.

Mainz erwischt den besseren Start

Die erste Chance der Partie hatten die Gäste aus Mainz. Kenan Kodro eroberte den Ball und legte für Levin Öztunali ab, dessen Schuss hauchzart links am Tor vorbeiflog (2.). In dieser Szene fehlte in Freiburgs Abwehrkette die Abstimmung, am Ende war es Kapitän Julian Schuster, der zu spät rausrückte und diese Chance überhaupt erst ermöglichte. Es dauerte aber nicht lange, ehe auch Freiburg eine erste Chance verzeichnete: Nils Petersen wich auf den Flügel aus und bediente Janik Haberer, dessen Schuss links am Tor vorbeiging (7.).

Danach sollte es gut zwanzig Minuten bis zur nächsten Torgelegenheit dauern. Die aber hatte es in sich: Schuster zirkelte einen Freistoß für Freiburg aus 25 Metern knapp am Tor vorbei, es war die gefährlichste Szene im ersten Durchgang (26.). Weil auf der andere Seite Alexandru Maxim zwei Mainzer Möglichkeiten (28., 39.) ungenutzt ließ, blieb es zur Pause beim torlosen Remis.

Mainz nach der Pause schlafmützig

Direkt nach Wiederanpfiff wird sich mancher Zuschauer verwundert die Augen gerieben haben. Der zuvor wenig zielstrebige SC Freiburg machte mächtig Tempo und kam in den ersten fünf Minuten zu drei Tormöglichkeiten durch Marco Terrazzino (47., 50.) und Ryan Kent (48.), die aber allesamt vergeben wurden. Erst die vierte dicke Chance brachte dann die Führung für Freiburg: Der Mainzer Danny Latza spielte einen völlig verunglückten Fehlpass in Richtung seines Keeper Robin Zentner, Freiburgs Petersen hatte das geahnt, sprintete dazwischen und vollendete ganz cool - 1:0 (51.).

Mainz war von diesem Rückstand sichtlich geschockt, erst in der Schlussviertelstunde erspielten sich die Gäste mal wieder eine Torchance. Nach einem harten Zweikampf zwischen dem Mainzer Stefan Bell und dem Freiburger Marco Terrazzino ließ Schiedsrichter Daniel Siebert weiterspielen. Weil Terrazzino danach benommen am Boden liegen blieb, war die Aufgregung bei Trainer Christian Streich groß, doch Mainz spielte unbeirrt weiter und Jean-Philippe Gbamin traf von der Mittellinie aus die Latte (76.). Freiburgs weit aufgerückter Torhüter Alexander Schwolow wäre chancenlos gewesen.

Hektische Schlussminuten

Abgesehen von dieser einen Szene kam von Mainz 05 im gesamten zweiten Abschnitt zu wenig. Und so war es beinahe folgerichtig, dass Freiburgs Joker Florian Kath nach einem Konter auf 2:0 (90.+1.) erhöhte. Als die meisten Zuschauer schon mit einem Freiburger Sieg rechneten, verkürzte Emil Berggren für Mainz doch noch auf 1:2 (90.+2.). Der Treffer aber viel zu spät, wenige Sekunden später war Schluss.

Für den SC Freiburg steht am kommenden Freitag (01.12.2017) gegen den Hamburger SV schon das nächste Heimspiel an, der FSV Mainz 05 tritt einen Tag später vor heimischem Publikum gegen den FC Augsburg an.