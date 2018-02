Die Werkself kam nicht über ein 0:0 beim SC Freiburg hinaus. Zum ersten Mal in dieser Saison (Pokal und Liga) erzielten die Rheinländer kein Tor.

"Wir haben alles eingebracht, was in uns steckt. Haben ein gutes Spiel gemacht. Haben viele Sachen gut und diszipliniert abgearbeitet", sagte Freiburgs Trainer Christian Streich vor dem Sportschau-Mikrofon. "Wir sind sehr glücklich, einen Punkt geholt zu haben. In der Vergangenheit haben sich die Mannschaften hier sehr schwergetan - das wird auch in Zukunft so sein" , zeigte sich Bayer-Coach Heiko Herrlich zufrieden mit dem Punktgewinn.

Insgesamt acht Gelbe Karten

"Wir haben alles versucht, am Ende müssen wir mit dem Punkt leben. Wichtig ist auch das die Null hinten steht. Vorne war es sehr schwierig. Freiburg hat es gut gemacht, wir auch. Deswegen ist das Unentschieden auch leistungsgereicht" , kommentierte der Leverkusener Innenverteidiger Sven Bender das umkämpfte Duell in der Sportschau. Bei dem Spiel gab es sieben Gelbe Karten für die Freiburger und eine für die Werkself.

"Es war schon ein aggressives Spiel, von beiden Mannschaften. Bei uns gab es ein bisschen schneller Gelb und ein bisschen mehr. Beide Mannschaften haben dagegengetreten. Schlussendlich war es trotzdem ein faires Spiel. Es gab keinen Verletzen und das ist das Wichtigste" , sagte Freiburgs Amir Abrashi in der Sportschau.

Alarios Kopfball trifft nur den Pfosten

Die Zuschauer im ausverkauften Schwarzwaldstadion sahen bereits in der 5. Minute die erste gute Gelegenheit der Freiburger. Nils Petersen und Janik Haberer im Nachschuss konnten Bayer-Torwart Bernd Leno aber nicht überwinden. Auf der anderen Seite sorgten die Leverkusener drei Minuten später für große Gefahr.

Ein Kopfball von Lucas Alario landete am Pfosten. Im Anschluss an die Szene übernahm die Mannschaft von Herrlich zunächst das Kommando.

Zwei gute Chancen für Freiburg

Die große Chance zur Führung ergab sich aber für die Freiburger bei einem Konter. Leno blieb im Duell mit SC -Stürmer Tim Kleindienst erneut der Sieger (18.). Nur zwei Minuten später verzog der Freiburger Christian Günter aus der Distanz nur knapp.

Danach verflachte das Niveau der Partie. Beide Abwehrreihen hatten ohne große Mühe alles im Griff. Auch von Bayer-Überflieger Leon Bailey war kaum etwas zu sehen. Das Spiel hatte in dieser Phase keine echten Höhepunkte zu bieten. Ein Kopfball Baileys (33.) sorgte nur für einen Hauch von Gefahr.

Beide Abwehrreihen stehen sicher