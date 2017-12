Im ersten Durchgang hatten die Freiburger noch Vorteile gehabt, schossen öfter aufs Tor, ließen es aber immer wieder die Genauigkeit vermissen. Nils Petersen und Christian Günter trafen jeweils nur das Außennetz, zweimal blockte HSV-Verteidiger Kyriakos Papadopoulos mit vorbildlichem Einsatz. Einen weiteren Versuch von Petersen aus der Distanz lenkte Torwart Christian Mathenia über die Latte.

Zweimal Dusel für Hamburg

Die Gäste konnten sich nur sehr selten offensiv in Szene setzen. Die beste Gelegenheit vergab Aaron Hunt, der nach guter Vorarbeit von Filip Kostic mit einem Flachschuss an Alexander Schwolow scheiterte.

Im zweiten Durchgang hatte Hamburg gleich zweimal mächtig Dusel. Janik Haberer schloss einen guten Angriff aus halbrechter Position ab, doch wieder klärte Papadopoulos im Liegen mit letztem Körpereinsatz. Kurz danach jubelten die Freiburger dann, aber nur kurz: Yoric Ravet versenkte den Ball nach einem abgefälschten Schuss von Pascal Stenzel im Hamburger Tor, Schiedsrichter Benjamin Brand verweigerte dem Treffer wegen einer hauchdünnen Abseitsposition aber zu Recht die Anerkennung.

Zunehmende Härte

Danach wurde die Partie immer zerfahrener und nahm auch an Härte zu - von Seiten der Gäste. Dennis Diekmeier und Bobby Wood sahen für ziemliche wüste Fouls Gelb, störten damit aber auch das Freiburger Aufbauspiel empfindlich. Bis zum Abpfiff tat sich dann in Sachen Torszenen gar nichts mehr - und so ungefähr ab der 70. Minute kam dann auch der Zeitpunkt, zu dem sich beide Teams mit diesem Remis durchaus anzufreunden schienen.

Die Freiburger haben nun am nächsten Sonntagmittag (10.12.17) die Fahrt zum Liga-Letzten 1. FC Köln vor der Brust. Der Hamburger SV hat tags zuvor den VfL Wolfsburg zu Gast im Volksparkstadion.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Freitag, 01.12.17, 22.50 Uhr

ch | Stand: 01.12.2017, 21:17