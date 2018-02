"Für uns war das ein unbefriedigendes Spiel" , sagte Werders Trainer Florian Kohfeldt nach der Partie: "Wir haben es nicht geschafft, in die Tiefe zu kommen. Der letzte Zug hat gefehlt. Wir haben die letzte Lösung nicht gefunden." Freiburg-Coach Streich zeigte sich zufrieden mit vielen Aspekten des Freiburger Spiels: "Wir sind gut reingekommen. Wir haben sehr gut gearbeitet gegen den Ball - das war bemerkenswert. Und wir haben schlau gegen Max Kruse gespielt."

Verhaltener Beginn von beiden Teams

Die Freiburger Spieler bejubeln den Treffer von Nils Petersen

Ein umkämpftes Abstiegsduell bekamen die Zuschauer im Schwarzwald-Stadion zunächst nicht zu sehen. Beide Teams bemühten sich um einen geordneten Spielaufbau, scheiterten mit ihren Angriffsversuchen aber meist an der kompakten Defensive des Gegners. Erst in der Schlussphase ging es auf dem Spielfeld etwas heißer her. Zunächst wurde es aber nur an der Seitenlinie hitzig.

Schon nach knapp 20 Minuten lieferten sich die beiden Trainer dort das erste Wortgefecht. Kohfeldt missfiel es offenbar, dass sein Kollege Streich sich permanent beim Vierten Offiziellen beschwerte. Anschließend tauschten sich der 35 Jahre alte Werder-Coach und der 52-jährige Badener lautstark aus - auch in der Folge kam es immer wieder zu Beschwerden auf beiden Seiten. Erst im zweiten Durchgang beruhigten sich die Gemüter beider Trainer ein wenig.

Petersen mit dem Tor des Tages

Auf dem Spielfeld wurde es erst brisant, als Werders Aron Johannsson SC -Stürmer Marco Terrazzino im eigenen Strafraum zu Fall brachte. Schiedsrichter Robert Hartmann entschied auf Elfmeter, den Petersen sicher zu seinem Jubiläumstor verwandelte. Die Chance aufs 2:0 nutzte Robin Koch (33.) aber nicht, weil Jiri Pavlenka seinen Kopfball abwehrte.

Was Werder dagegen anbot, war insgesamt zu wenig. Trotz zuletzt zwei wichtigen Siegen strahlten die Bremer im Breisgau kaum Gefahr aus. Erst der eingewechselte Ishak Belfodil (78.) erarbeitete sich eine große Chance, die SC -Verteidiger Caglar Söyüncü aber vor dem einköpfbereiten Angreifer klären konnte.

Wilde Schlussphase

In der 88. Minute kam dann Max Kruse im Freiburger Strafraum zu Fall - und forderte einen Elfmeter. "Den Videobeweis können wir abschaffen, wenn bei solchen Situationen nicht eingegriffen wird" , sagte ein enttäuschter Kruse nach dem Spiel. Christian Günter hatte den Stürmer berührt, Schiedsrichter Hartmann aber ließ weiterspielen. Im Gegenzug gab es den zweiten Strafstoß für die Gastgeber. Die Entscheidung fiel noch nicht - weil Haberer den Elfmeter ans Aluminium schoss. Petersen war zuvor von Milos Veljkovic zu Boden gerissen worden.