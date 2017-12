Den besseren Start in die Partie erwischte vor 50.000 Zuschauern die Eintracht aus Frankfurt. Nach einem leichtfertigen Ballverlust von Schalkes Benjamin Stambouli schnappte sich Ante Rebic den Ball und spielte direkt zu Mijat Gacinovic. Der schaute kurz hoch und bediente mit einem überlegten Pass in die Mitte Luka Jovic, der überlegt zum 1:0 einschob (2.). Erste Chance, erstes Tor - da war sie wieder, die Frankfurter Effektivität.

Die Gäste aus Gelsenkirchen zeigten sich davon unbeeindruckt, im Gegenteil: Schalke 04 übernahm mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. Immer wieder sorgte Schalke über die Flügel für Gefahr, zunächst aber fehlte die Präzision. Das änderte sich kurz vor der Pause: Daniel Caligiuri und Guido Burgstaller setzten Alessandro Schöpf in Szene, doch dessen Schuss entschärfte Frankfurts Torhüter Lukas Hradecky mit einer Glanzparade (45.+1).

Haller schockt Schalke

Zu Beginn zweiten Durchgangs plätscherte die Partie gut zwanzig Minuten ohne nenenswerte Highlights vor sich hin. Dann aber zeigte sich erneut, wie effektiv die Eintracht in dieser Saison im gegnerischen Strafraum ist: Nach einem Ballverlust von Stambouli ließ Gacinovic gleich zwei Gegenspieler stehen und bediente von der Grundlinie aus den eingelaufenen Sebastian Haller, der wunderschön mit der Hacke vollendete - 2:0 (66.).

Schalkes Trainer Domenico Tedesco stellte danach auf drei Stürmer, gefährlich wurden die Gäste lange trotzdem nur ganz selten. Die große Ausnahme war ein gefühlvoller Freistoß von Matija Nastasic, aber der Ball drehte sich um Zentimeter links oben am Tor vorbei (77.).

Schalker Schlussoffensive

In der Schlussphase startete Schalke dann eine schwungvolle Schlussoffensive und wurde dafür mit dem Anschlusstreffer belohnt: Max Meyer schickte Guido Burgstaller, der den Ball flach in die Mitte brachte, wo ihn Breel Embolo über die Linie drückte (82.). Und als alle in Frankfurt schon mit einem Heimsieg der Eintracht rechneten, schlug Schalke noch einmal zu. Ein langer Ball von Stambouli landete irgendwie bei Naldo, der den Ball nur noch zum Last-Minute-Ausgleich ins Tor schieben musste - 2:2 (90.+5).

red | Stand: 15.12.2017, 17:20