Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 2:1

2:1 (0:0) hieß es nach 95 spektakulären Minuten in der Frankfurter WM-Arena - und das war nicht einmal unverdient. Alexander Meier (53.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, Chicharito nach einer Stunde für den Ausgleich gesorgt. Mitten in die Schluss-Offensive der Gäste traf dann Eintracht-Spielmacher Marco Fabián zum Sieg (79.).

Überraschungen in der Startelf

Beide Trainer hatten zunächst in der Offensive Überraschungen parat. Eintracht-Coach Niko Kovac hatte den bislang gesetzten Branimir Hrgota auf die Bank verbannt, dafür Haris Seferovic eine Chance auf der rechten Seite gegeben und Alexander Meier in die vorderste Spitze beordert. Roger Schmidt leistete sich erneut den Luxus, in der Startelf auf den gemessen an Einsatzminuten mit Abstand treffsichersten Spieler der Liga zu verzichten: Für Joel Pohjapalo war erneut nur die Jokerrolle vorgesehen - und das änderte sich trotz des Rückstands erstaunlicherweise auch nicht.

In der ersten Halbzeit ließ es Leverkusen nach dem enttäuschenden 2:2 in der Champions League gegen Moskau eher gemächlich angehen. Frankfurt hingegen machte Druck, stand in der Defensive hervorragend und schaltete nach Ballgewinnen schnell auf Angriff um. Gegen die stets gefährlichen Meier und Haris Seferovic entschärfte Bayer-Keeper Bernd Leno aber merhfach mit guten Reaktionen. Nah an der Führung war in der 25. Minute Fabián, sein Distanzschuss ging aber knapp über das Tor.

Meier schaltete am schnellsten

Im zweiten Durchgang schaltete dann Meier schneller als die Bayer-Verteidiger Benjamin Henrichs und Jonathan Tah, nachdem Seferovic einen Kopfball verpasst hatte. In seiner unnachahmlichen Manier vollstreckte er aus kurzer Distanz unter die Latte. Nach Chicharitos Ausgleich hatten dann die Gäste die klareren Chancen, doch Hakan Calhanoglu scheiterte an Frankfurts Torhüter Lukas Hradecky und Kevin Kampl an der Latte.

Fabian traf dann nach einem perfekten Querpass von Ante Rebic, ehe die Gäste noch einmal alles nach vorn warfen. Die größte Chance vergab dann Chicharito in der 87. Minute, als er einen Elfmeter (Timothy Chandler hatte Julian Brandt gefoult) nur an den Pfosten setzte.

Frankfurt muss nun am kommenden Dienstag (20.09.16) beim FC Ingolstadt antreten, die Leverkusener haben einen Tag später den FC Augsburg zu Gast.

red/sid/dpa | Stand: 17.09.2016, 17:15