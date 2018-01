Eintracht Frankfurt ist mit einem 1:1 (1:0) gegen den SC Freiburg in die Rückrunde der Bundesliga gestartet. "Eigentlich haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht und ich glaube, heute hat uns nur das letzte Quäntchen gefehlt", wollte Eintrachts Kevin-Prince Boateng nichts vom Thema Heimschwäche mit nur zwei Siegen aus neun Partien hören.

In einer überlegenen ersten Halbzeit (13:1 Torschüsse) erzielte Sebastien Haller am Samstag (13.01.2018) für die Gastgeber mit seinem siebten Saisontor die Führung (28. Minute). Freiburg brachte in den ersten 45 Minuten nicht viel zustande, hatte aber Pech, als Marius Wolf eine abgefälschte Hereingabe von Bartosz Kapustka noch auf der Linie klären konnte (13.).

Koch trifft nach einem Standard

In Durchgang zwei nahmen die Gäste aus dem Breisgau dem Frankfurter Schwung über die Flügel durch taktische Umstellungen die Wirkung und kamen nach einem Eckball durch einen Kopfball von Robin Koch zum Ausgleich (51.).

Danach versuchte Frankfurt, mehr Druck aufzubauen - aber Freiburgs Defensive hielt auch in einer intensiven Schlussphase mit Möglichkeiten für die Hessen. "Wir haben in der zweiten Halbzeit den Ball nicht mehr so gut laufen und dadurch Freiburg wieder ins Spiel kommen lassen", haderte Frankfurts Wolf mit dem Spielverlauf.

Freiburg baut Serie aus

Statt mit einem Sieg zumindest kurzzeitig auf Rang drei zu springen, ist Frankfurt nun erst einmal Neunter. Freiburg ist in der Liga jetzt seit sechs Spielen ohne Niederlage und hat mit 20 Punkten fast den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle hergestellt. Aber Nils Petersen richtete den Blick lieber nach unten: "Wir haben einen guten Trend, aber es werden auch wieder andere Phasen kommen. Wir müssen so giftig bleiben wie heute, dann klappt das mit dem Klassenerhalt."

Freiburg empfängt am 19. Spieltag zu Hause RB Leipzig. Für Frankfurt geht es nach vier ungeschlagenen Pflichtspielen ebenfalls am Samstag mit dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg weiter.