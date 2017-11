Unspektakulär, aber erfolgreich: Auf Schalke wird wieder diszipliniert malocht. Die Königsblauen bezwangen ohne ihren verletzten Mittelfeldstar Leon Goretzka den Hamburger SV am Sonntag (19.11.2017) mit 2:0 (1:0) und kletterten nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage auf den zweiten Tabellenplatz der Bundesliga. Schöner Nebeneffekt: Das Team von Trainer Domenico Tedesco zog erstmals seit zweieinhalb Jahren wieder an Erzrivale Borussia Dortmund vorbei und liegt nun drei Punkte vor dem kriselnden BVB .

Franco Di Santo brachte die Gelsenkirchener mit dem fünften Schalker Foulelfmeter der Saison - und seinem ersten Bundesligator seit 20 Monaten - früh in Führung (16.). Guido Burgstaller machte in der 77. Minute alles klar. Für den HSV wird es nach der fünften Auswärtspleite in Folge wieder eng: Der Abstand zum Relegationsplatz 16 beträgt nur zwei Zähler.

Diekmeier: "Blöder Elfmeter"