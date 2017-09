Bayern München hat am 5. Spieltag Schalkes kleinen Höhenflug gestoppt. Am Dienstag (19.09.2017) gewannen die Bayern gegen engagierte Schalker mit 3:0 (2:0). Nach gutem Start der "Königsblauen" brachte ein von Robert Lewandowski verwandelter Handelfmeter die Gäste in die Spur (25.). Zuvor war Naldo eine Flanke von James Rodriguez im Grätschen an die Hand geflogen. Nach Videobeweis entschied Schiedsrichter Marco Fritz auf Elfmeter.

Wenig später legte der starke James nach einem Ballverlust der Gastgeber das 2:0 nach (29.). Schalke kämpfte um den Anschluss und hatte vor allem auch in der zweiten Halbzeit seine Möglichkeiten, brachte aber keinen Versuch im Tor unter.

Schalke nicht effektiv genug

Leon Goretzka verzog knapp (55.). Guido Burgstaller scheiterte nach einem Solo allein vor dem Bayern-Tor an Sven Ulreich (69.), der den verletzten Manuel Neuer als Schlussmann vertrat.

"Wir hatten unsere Möglichkeiten. Die Mannschaft hat stark gekämpft. Aber es hat nicht gereicht", meinte S04 -Schlussman Ralf Fährmann, der mit einigen starken Paraden sein Team vor weiteren Gegentreffern bewahrte.

Vidal macht alles klar

Die Bayern zogen ihr Spiel durch. Der eingewechselte Arturo Vidal auf feines Zuspiel von James (76.) machte mit dem Treffer zum 3:0 den zweiten deutlichen Zu-Null-Sieg der Münchener in Folge klar. Der FC Bayern ist mit 12 Punkten weiter auf dem Weg nach oben. Schalke sortiert sich nach der zweiten Saison-Niederlage im oberen Mittelfeld ein. "Wir dürfen heute enttäuscht sein, aber morgen heißt es wieder: Kopf hoch nehmen", gab sich Goretzka nach der Partie kämpferisch.