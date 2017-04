Leonardo Bittencourt sorgte am Freitag (21.04.17) mit einem Tor in der 58. Minute für die Kölner Führung. Kerem Demirbay glich in der dritten Minute der Nachspielzeit aus. Die TSG qualifizierte sich durch den Punktgewinn zum ersten mal in der Vereinsgeschichte für einen europäischen Wettbewerb.

Trainer Peter Stöger war trotz der späten Enttäuschung "richtig zufrieden und stolz auf die Jungs" .