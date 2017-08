Nachmittags herrschte in der Domstadt noch große Euphorie über das Europa-League-Los FC Arsenal, wenige Stunden später bekamen die Kölner gegen Hamburg einen Dämpfer. Gegen einen leidenschaftlich kämpfenden Hamburger SV verloren die Kölner 1:3 und stehen mit null Punkten am Tabellenende.

Nach ausgeglichenem Beginn profitierten die Kölner zunächst von einem Stellungsfehler der Kölner. In Folge einer abgewehrten Ecke stand Hahn am rechten Strafraumeck frei und verwandelte einen abgefälschten Ball direkt ins lange Eck. Keeper Timo Horn war dabei chancenlos. Die Kölner wollten antworten, aber ein Schuss von Leonardo Bitencourt aus 18 Metern strich knapp am Pfosten vorbei. Auf der Gegenseite schockten die Hamburger die FC-Familie dann erneut. Nach einer Flanke verwandelte Bobby Wood per Abstauber und die in der vergangenen Saison so heimstarken Kölner liefen einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher.

So ging es in die Pause, die nur wenige Minuten beendet war, als es erneut eine längere Spielunterbrechung gab. Schiedsrichter Felix Brych musste das Spiel aufgrund einer Verletzung im Oberschenkel verlassen, für ihn machte sich der vierte Schiedsrichter Sören Storks bereit und das dauerte gut zehn Minuten. Nach dem Wiederanpfiff musste er blitzschnell reagieren. Einen Zweikampf zwischen Mergim Mavraj und Jhon Cordoba wertete er als Halten des Hamburgers und schickte den bereits verwarnten Abwehrmann mit Gelb-Rot vom Platz. Die Kölner bemühten sich um ein geordnetes Angriffsspiel, aber die Abwehr des HSV stand gut, die FC-Angriffe prallten ab. Wie aus dem Nichts chippte Frederik Sörensen dann den Ball aus spitzem Winkel zum 1:2 ins Netz. Aber nur zwei Minuten später lief Ekdal über 70 Meter allen Kölnern davon und passte in die Mitte, wo Lewis Holtby aus fünf Metern nur noch einschieben musste.

Für den FC beginnen nach der anstehenden Länderspielpause die Wochen mit Bundesliga und Europapokal im Wechsel. In der Liga treten die Geißböcke dann zweimal auswärts beim FC Augsburg und bei Borussia Dortmund an. Um einen Fehlstart zu vermeiden und die Hinrunde mit der Doppelbelastung nicht mit einem Fehlstart zu beginnen, steht der FC beim FCA bereits unter Druck. Die Hamburger finden sich in ganz ungewohnten Tabellenregionen wieder und müssen gegen RB Leipzig, im Derby bei Hannover 96 und dann gegen Borussia Dortmund beweisen, das sie dort zurecht stehen.

