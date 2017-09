Niveauarme Partie

Das spielerische Niveau am Mittwoch (20.09.2017) war insgesamt wieder schwach, beide Mannschaften zeigten große Defizite im Spielaufbau. Köln mühte sich sehr lange vergeblich um ein strukturiertes Spiel und wurde höchstens durch Jhon Cordoba gefährlich. Das änderte sich erst nach einer guten Stunde, die beste Chance hatte Yuya Osako (78.), der aus kurzer Distanz verzog. Insgesamt waren die Gastgeber offensiv aber zu harmlos. Auch die Eintracht erspielte sich zu wenig Chancen.

Die Rheinländer bleiben mit null Punkten und 1:13 Toren Letzter. Eine schlechtere Ausbeute nach fünf Spieltagen hatte in der Bundesliga nur der Karlsruher SC gleich in der ersten Spielzeit 1963/64 mit null Punkten und 2:17 Toren. Frankfurt, das erstmals seit 1994 in Köln gewann, arbeitete sich mit sieben Zählern ins Mittelfeld vor.

Am Sonntag müssen die Kölner beim überraschend starken Aufsteiger aus Hannover ran. Schon am Samstag tritt Frankfurt bei RB Leipzig an.